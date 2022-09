Fiamme nella fabbrica Tesla di Berlino: “Chiudetela”

Fiamme nella fabbrica Tesla di Berlino: l’incendio sembra avere interessato una parte marginale dell’impianto, ma gli oppositori tornano a invocarne la chiusura.

L’incendio nell’impianto di riciclaggio della Gigafactory di Grünheide, non lontano dalla capitale tedesca. Secondo le notizie pubblicate dal quotidiano locale Märkische Oderzeitung , una grande pila di cartone e legno ha preso fuoco nella zona situata a lato degli impianti di produzione, non intaccati. I Vigili del Fuoco di Grünheide sono stati allertati nella notte, alle 3,33 e sono intervenuti assieme ai colleghi di Ekner. Domando le fiamme dopo diverse ore, con l’aiuto anche delle squadre di emergenza di Tesla. L’episodio ha ridato fiato alla parte di popolazione locale che da sempre si batte contro il grande insediamento voluto da Elon Musk. “Le nostre peggiori paure si sono avverate“, dichiara Steffen Schorcht, portavoce dei comitati anti-Tesla . “Chiediamo l’interruzione della produzione fino a quando le cause e le circostanze non saranno state chiarite. E tutte le misure di sicurezza nell’area di protezione delle acque non saranno state attuate”.

A maggio 2021 un incendio doloso rivendicato dal Vulkangruppe

All’inizio di quest’anno, lo stesso gruppo ha chiesto la revoca del permesso di produzione di Tesla a seguito di una perdita di vernice in fabbrica. Sembrano tutti episodi che possono capitare in uno stabilimento industriale, ma al marchio americano non si perdona nulla. E del resto la fabbrica di Grünheide ha aperto con grande ritardo (e solo ora marcia a pieno regime) proprio per le opposizioni locali, sfociate in svariati ricorsi in Tribunale. Nel maggio 2021, poi, in una parte dello stabilimento (ancora chiuso) venne appiccato un incendio poi così rivendicato dal Vulkangruppe: ““Abbiamo interrotto l’alimentazione elettrica al cantiere della Tesla Gigafactory… dando fuoco a sei cavi ad alta tensione posati fuori terra. Tesla pratica lo sfruttamento eccessivo in tutto il mondo, distrugge i mezzi di sussistenza e utilizza e produce relazioni di sfruttamento coloniali. Il nostro fuoco si oppone alla menzogna dell’automobile verde“.