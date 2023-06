Fiamme in ricarica per un pick-up di Rivian: è accaduto in California, una colonnina delle rete di proprietà del Gruppo Volkswagen, Electrify America.

Fiamme in ricarica in una colonnina di Electrify America

Ovviamente sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio, per capire che cosa non ha funzionato o lato-auto o lato colonnina. Electrify America, subito contattata da Electrek, il sito che ha divulgato la notizia, non ha ancora fornito una sua versione su quanto accaduto nella località Mill Valley. Rivian ha invece messo in rete una prima dichiarazione: “Siamo a conoscenza dell’incidente e stiamo conducendo un’indagine completa. Nessuno è rimasto ferito e, al momento, non risulta che sia stata coinvolta la batteria ad alta tensione del veicolo“. Anche Electrek conferma che il pacco batteria non sembra essere all’origine del problema. Ipotizzando che le fiamme potrebbero essere partite attorno allo sportellino di ricarica del Rivian, sul lato anteriore del conducente. È estremamente probabile che, oltre che dalle autorità locali, un fascicolo venga aperto dalla NHTSA, l’autorità federale che vigila sulla sicurezza stradale.

Ora le indagini sull’incendio: ecco alcuni precedenti

Ovviamente sarà molto interessante accertare in modo chiaro le origini delle fiamme. Negli Stati Uniti si è parlato molto del maxi-richiamo operato negli anni scorsi dalla Chevrolet per il modello Bolt, dopo diversi casi di incendio. E un altro richiamo è in corso (per ora solo negli Usa) da parte della Jaguar sulla I-Pace, sempre per il rischio di incendio. Uno dei casi che hanno portato alla decisione di intervenire si è verificato nel giugno scorso in Florida. In quell’occasione il proprietario dell’auto andata distrutta, Gonzalo Salazar, raccontò che le fiamme si erano sviluppate dopo la ricarica. E dopo un primo episodio che aveva danneggiato l’auto, ma gli aveva consentito comunque di spostarla dal garage e di parcheggiarla in una piazzola all’aperto.