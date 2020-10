Fiamme dalle batterie: WM richiama 1.283 auto

Fiamme dalle batterie, un altro richiamo. Questa volta è toccato alla start-up cinese WM Motor: quattro dei suoi Suv EX5 hanno preso fuoco nell’ultimo mese.

Fiamme dalle batterie: 4 casi per il Suv EX5

Premessa: WM Motor non ha nulla a che fare con la VM Motori di Cento, nota azienda che produce propulsori diesel. Si tratta di una delle tante aziende cinesi nate con il boom dell’auto elettrica. Già da due anni produce l’EX5, un Suv offerto con tre diversi pacchi-batterie, con autonomia di 300, 400 e 500 km (standard NEDC). Ora WM Motors è stata costretta a richiamare 1.282 di questi Suv, prodotti tra l’8 giugno e il 23 settembre 2020, a causa di possibili contaminanti nelle celle della batteria in dotazione. La notizia è stata data yicaiglobal.com, un sito che segue da vicino l’automotive cinese. Il problema potrebbe portare a un corto circuito, provocando un forte aumento del calore nel pacco batteria. Con conseguenti principi di incendio. Gli episodi conosciuti di fiamme alle batterie dell’EX5 sono 4. Durante il richiamo, le batterie vengono sostituite.

Gli ultimi richiami per la sicurezza dei veicoli elettrici

Il richiamo delle WM è solo l’ultimo in ordine di tempo legato a problemi nei nuovi veicoli elettrici. Problemi legati in genere al software o alle batterie, ma non solo. Vediamoli: