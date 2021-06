Festa finita per Tesla? Sentite l’ex numero uno della Ford

La festa è finita per Tesla? Secondo l’ex n.1 Ford, Mark Fields, gli indizi indicano che la leadership della Casa di Fremont nell’elettrico comincia a vacillare.

Festa finita per Tesla? “La concorrenza avanza e ora…”

Fields è un personaggio molto noto nel mondo automotive e le sue analisi sono lette con attenzione. In un’intervista al network americano CNBC, il top manager ha dato a Elon Musk il merito di aver spinto le Case auto tradizionali a passare all’elettrico. Ma ha aggiunto che i marchi storici stanno recuperando il tempo perduto e ora sono in grado di sfidare Tesla. Citando il fatto che la quota di mercato di Tesla nel mercato globale degli EV è scesa all′11% ad aprile, dal 29% di marzo, secondo dati del Credit Suisse. “Ora ha una vera concorrenza, ed è per questo che vedi parte della sua quota di mercato in alcuni dei principali mercati molto sotto pressione”, ha detto Fields. In realtà tutti sanno che Tesla concentra tutti gli sforzi nel consegnare il massimo delle vetture entro la fine del trimestre borsistico (in questo caso gennaio-marzo). Per poi rallentare le consegne e riprendere nelle settimane successive. Per cui i dati andrebbero letti non sui singoli mesi, ma su periodi più lunghi.

“Musk non guadagna con le auto, ma coi crediti green”

In particolare, spiega Fields, si sta facendo agguerrita la concorrenza di due competitor: il Gruppo Volkswagen, ormai leader in Europa, e la Ford negli Stati Uniti. La Casa di Deaborn, in particolare, sta avendo un notevole successo in patria con la Mustang Mach-e e ora ha lanciato l’attesissimo pick-up F-150 elettrico. Una concorrenza di cui si è accorta anche Wall Street: da inizio anno il titolo Tesla è sceso del 15%.

Elon Musk, poi, secondo Fields, ha un altro punto debole: i suoi bilanci dipendono troppo dalla vendita di crediti green . “Quando guardi i profitti Tesla da inizio anno e del 2020, ti accorgi che hanno fatto molto di più vendendo crediti di CO2 che non con veri utili aziendali”, ammonisce l’ex numero 1 Ford. “Man mano che quei crediti si esauriranno, ci sarà molta pressione per continuare a far soldi aumentando i margini sulla vendita dei veicoli”. Bisogna dire però che Fields non è l’unico ex della Ford ad avere fatto previsioni fosche sul futuro Tesla. Tutti ricordano il precedente di Bob Lutz, che qualche anno fa vaticinò l’imminente fine della Casa di Musk. Sbagliando clamorosamente.