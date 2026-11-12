Ferrari Luce premiata in Germania. Elkann: “Idea audace”

Ferrari Luce premiata in Germania con il Golden Steering Wheel per l’innovazione. Il riconoscimento dalla popolare testata AUTO BILD.
Ferrari Luce premiata dopo le critiche feroci di Montezemolo
Si è scomodato il presidente della Casa del Cavallino, John Elkann, per andare a Berlino a ritirare il premio. Lanciando un messaggio indiretto a chi, dopo la presentazione di Roma, aveva criticato duramente la prima elettrica di Maranello. Con il famoso designer Walter de Silva e l’ex presidente Luca di Montezemolo tra i detrattori più feroci. Quest’ultimo arrivando addirittura a chiedere di non usare il nome Ferrari per la Luce. Elkann ha risposto indirettamente a tutti ricordando che “in Ferrari tradizione e innovazione vanno di pari passo. Ogni icona della nostra storia era una nuova idea audace. Luce, la nostra prima auto completamente elettrica, porta questo spirito in nuovi territori. Con una piattaforma dedicata, quattro motori elettrici, più di 60 nuovi brevetti e un design che abbiamo creato insieme ai nostri partner di LoveFrom”.
Flop commerciale? “No, produzione 2027 esaurita, con nuovi clienti”
E il ventilato flop commerciale? “ La risposta dei clienti è stata chiara: tutto ciò che prevediamo di consegnare il prossimo anno è già completamente allocato. Con ordini da persone che lavorano con Ferrari da anni e da nuovi clienti che lo scoprono per la prima volta“. Elkann ha poi voluto difendere il team che ha sviluppato la Luce, anch’esso oggetto di di critiche feroci: “Sono le persone a rendere speciale la Ferrari e Luce è il risultato del loro talento e del loro lavoro di squadra. Sono stato orgoglioso di condividere la serata con i miei colleghi del team di sviluppo Luce, che erano presenti a nome di tutti coloro che hanno lavorato con passione a Maranello negli ultimi 5 anni per creare Luce. Avere il coraggio di inventare, ispirato dalla tradizione e dall’innovazione, è il modo in cui la Ferrari resta Ferrari”. Sarebbe interessante avere una controreplica da Montezemolo…
- “Date alla Luce il tempo di farsi amare…” / VIDEO-INTERVISTA