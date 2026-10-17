Ferrari Hypersail a bordo tre pale eoliche e 100 metri di pannelli

Ferrari Luce è già sold out e Ferrari Hypersail promette di diventare l’innovazione nautica del 2027, quando sarà varata a marzo a Livorno. Da lì inizierà a “volare” – nel senso letterale – sulle onde degli oceani, fino a 100 km/h. In primo piano le rinnovabili: nei prossimi mesi saranno installate tre pale eoliche e 100 metri quadrati di pannelli solari, celle ad alta efficienza che rivestiranno la superficie di Hypersail. In questi giorni è stato completato lo scafo innovativo.

Ferrari Hypersail, il full foiling che raggiunge i 100km/h

Concepito e presentato a Maranello Ferrari Hypersail è approdata a Livorno dove il progetto di monoscafo full foiling da 100 piedi progettato per solcare gli oceani ha trovato il suo nuovo hub operativo, all’interno degli spazi di Azimut Yachts. Sinergia tra eccellenze nautiche italiche e mondiali.

Ma cosa vuol dire full foiling? Significa che la barca naviga sollevata completamente fuori dall’acqua, sostenuta dai foil, cioè appendici immerse che generano portanza – la forza che si crea quando l’ acqua scorre attorno al foil singendolo verso l’alto (o comunque in una direzione utile) permettendo ai foil di sollevare la barca fuori dall’acqua – e lo scafo non tocca l’acqua durante la navigazione veloce. Interessanti le conseguenze: la resistenza idrodinamica si riduce drasticamente e la barca può raggiungere velocità altissime. Con Hypersail si arriva a 100 km/h.

Energia dai pannelli – i tecnici parlano di 20 kW – e dalle tre pale eoliche, ma la spinta alla navigazione veloce è dalle vele e i numeri sono notevoli: albero di 35,5 metri e 462 mq di superficie velica.

Rispetto all’automotive la sfida agonistica non si chiude dopo poche ore ma impegna i velisti e gli atleti anche per settimane, sempre alla massima velocità. In condizioni estreme: il cockpit di Hypersail è una capsula chiusa, minuscola, pensata per proteggere i velisti quando la barca vola a 100 km/h in oceano aperto.

Le batterie per l’energia prodotta da sole e vento più la forza muscolare degli atleti

Le movimentazioni sopra coperta, come la regolazione delle vele, vedono la diretta trasformazione della potenza generata dall’uomo attraverso l’innovativo sistema Winch by Wire. Quelle sotto coperta, come il movimento delle appendici necessarie a garantire il controllo attivo del volo, sono invece gestite attraverso l’energia recuperata dalle fonti rinnovabili, con l’installazione di batterie ad alta tensione a gestire le dinamiche dei flussi energetici.

«Hypersail è il primo monoscafo volante per competizioni oceaniche a essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico – sottolinea il Technical Team Leader di Ferrari Hypersail Marco Guglielmo Ribigini -. Grazie a un sistema elettrico che garantisce il perfetto mix tra efficienza e performance, oltre ad alcune soluzioni innovative come il Winch by Wire, tutte le regolazioni a bordo avvengono attraverso l’energia autoprodotta in navigazione».

L’hub di Livorno come un laboratorio tecnologico

La struttura di Livorno ospiterà gli uffici del team di progetto, degli ingegneri e dello shore team, oltre a palestre e aree dedicate alla preparazione atletica. Saranno presenti anche laboratori specializzati per componenti idrauliche, elettriche e meccaniche, oltre a spazi per la stampa 3D. Un vero e proprio centro di ricerca.

La facility offre accesso diretto al Mar Tirreno, garantendo una grande varietà di condizioni marine essenziali per condurre una campagna di test strutturata e continua. A questo si aggiunge la vicinanza geografica con Maranello, indispensabile per uno scambio fluido di competenze con i diversi reparti di ingegneria e design Ferrari che supportano lo sviluppo tecnologico del progetto.

Enrico Voltolini, Project Leader di Ferrari Hypersail. «Poter contare su una posizione così strategica sul Mar Tirreno, preziosa sia per la preparazione tecnica e atletica sia per le prove in mare, rimanendo al tempo stesso vicini a Maranello, ci offre le condizioni ideali per accelerare ulteriormente il nostro processo di innovazione».

In qualità di technical partner, Azimut Yachts svilupperà un Azimut Fly 72 custom che accompagnerà Ferrari Hypersail durante le attività di test e le operazioni in mare. L’imbarcazione sarà utilizzata per supportare lo scafo di Ferrari Hypersail durante le prime prove di volo e, successivamente, per fornire assistenza e monitoraggio durante le uscite, fungendo anche da barca hospitality.

La collaborazione tra i due brand iconici e l’importanza data alle rinnovabili rappresentano una sfida tecnologica importante per le ricadute su tutto il settore della nautica sostenibile.

La partnership con ABB per la barca alimentata solo dalle rinnovabili

Ferrari Hypersail ha chiuso una partnership tecnologica con ABB, un protagonista globale nell’elettrificazione e nell’automazione (qui il nostro webinar), che mette a disposizione della «oltre 25 anni di esperienza nelle tecnologie in corrente continua (DC) e nei sistemi di alimentazione avanzati». La gestione dell’energia al centro dello sviluppo di Hypersail. ABB supporterà il progetto su alimentazione marina, tecnologia DC, gestione intelligente dell’energia e sistemi elettrici avanzati per massimizzare le prestazioni e la resilienza dei sistemi di energia da fonti rinnovabili di bordo in condizioni oceaniche estreme.

Oltre l’agonismo il dato della ricerca infatti paliamo di un ambiente di sviluppo e test ad alte prestazioni per tecnologie che «potrebbero plasmare i sistemi di alimentazione di prossima generazione in diversi settori, tra cui quello marittimo, dei data center e delle infrastrutture per le energie rinnovabili».

Enrico Voltolini sottolinea: «Hypersail funziona interamente con energia da fonti rinnovabili. Deve essere autosufficiente per settimane consecutive negli ambienti oceanici più ostili del pianeta. Avere a disposizione l’esperienza di ABB nell’elettrificazione rappresenta un prezioso vantaggio operativo». Una sfida tanto tecnologica che sportiva.

LEGGI anche: Cosa abbiamo visto al Salone di Genova e GUARDA IL VIDEO