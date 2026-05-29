Ferrari elettrica, in Cina la vedono sotto tutt’altra Luce







La Ferrari Luce ha scatenato critiche feroci per il design, tanto da essere accusata di tradire l’identità storica del Cavallino. Ma secondo un’interessante lettura proposta da Jiri Opletal su CarNewsChina, la questione estetica potrebbe essere secondaria. La Luce non sarebbe stata progettata per piacere agli appassionati europei o americani, bensì per riconquistare il mercato cinese, diventato negli ultimi anni sempre più difficile per i marchi premium occidentali.

CarNewsChina: Ferrari guarda a Pechino più che a Modena

L’articolo firmato da Jiri Opletal e pubblicato da CarNewsChina, una delle testate più seguite sull’industria automobilistica cinese, propone una chiave di lettura diversa rispetto alle reazioni emotive che hanno accompagnato il debutto della Luce.

Secondo l’autore, il progetto non sarebbe nato per soddisfare il tradizionale cliente Ferrari, ma per intercettare una nuova generazione di ultra-ricchi cinesi, cresciuti nell’era digitale e dell’elettrificazione. Una clientela che non necessariamente associa il prestigio all’estetica classica delle supercar italiane, ma che ricerca oggetti tecnologici, esclusivi e fortemente distintivi.

Non a caso la Luce è una vettura a cinque posti, con carrozzeria che rompe gli schemi Ferrari e con un’impostazione molto più vicina al linguaggio dei prodotti hi-tech di lusso che alle sportive tradizionali. Un approccio rafforzato dalla collaborazione con Jony Ive e Marc Newson, i designer che hanno contribuito a costruire l’immaginario estetico di Apple, che già da anni ha una partnership strategica con Foxconn e produce in Cina, a Zhengzhou.

Il problema Ferrari in Cina

La Cina è stata per anni uno dei principali motori della crescita del lusso automobilistico europeo. Oggi però il quadro è cambiato. I costruttori locali come BYD, Yangwang, Nio o Xiaomi hanno trasformato il mercato premium cinese, offrendo prodotti tecnologicamente avanzati e perfettamente allineati ai gusti locali. In questo scenario molti marchi occidentali stanno perdendo terreno e devono ripensare il proprio approccio.

La lettura di CarNewsChina è che Ferrari abbia deciso di anticipare il cambiamento, realizzando un modello capace di parlare il linguaggio della nuova élite cinese invece di inseguire i canoni estetici apprezzati dagli appassionati occidentali. Per questo motivo la Luce appare quasi come una dichiarazione d’intenti: meno nostalgia e più innovazione, meno culto del motore termico e maggiore attenzione all’esperienza tecnologica.

Un prodotto simbolo più che un modello di volume

Ferrari ha presentato la Luce come una vettura dai numeri importanti, ma probabilmente non sufficienti da soli a giustificare un prezzo superiore ai 550 mila euro. La vera funzione della Luce potrebbe quindi essere un’altra: diventare un manifesto strategico per la Ferrari del futuro.

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Anche diversi osservatori internazionali tra cui Reuters hanno descritto la vettura come un “statement product“, un prodotto destinato a ridefinire il posizionamento del marchio nell’era elettrica più che a generare grandi volumi di vendita.

Da questo punto di vista le polemiche potrebbero essere persino parte del piano. Se tutti parlano della Luce, Ferrari ha già ottenuto una parte del risultato.