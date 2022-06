Ferrari elettrica, che cosa se ne sa? E perché non ne parlate? Lo chiede Vittorio, un lettore, dopo le ultime notizie date dalla Casa del Cavallino Rampante. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Ferrari elettrica: ha poi senso farla?

“Mi sono un po’ stupito che non abbiate parlato dell’annuncio che la Ferrari ha fatto, credo a Maranello, parlando dei suoi modelli futuri. Tra cui rientra anche un’auto elettrica. Vi lamentate sempre del fatto che l’industria italiana ha un ruolo marginale nella transizione all’elettrico, forse non a torto, ma che cosa c’è di più italiano di una Ferrari? Leggo sul Corriere che questa macchina arriverà nel 2025 e che sarà “una vera Ferrari“: un po’ generico, c’è qualche informazione in più? E soprattutto: ha poi senso secondo voi fare una Rossa elettrica? Io qualche dubbio ce l’ho“. Vittorio Pozzoli

Ferrari elettrica: “batterie realizzate artigianalmente”

Risposta. In effetti dal Capital Market Day tenuto a Maranello il 16 giugno qualche informazione sull’auto elettrica che verrà lanciata tra tre anni è uscita. È stato annunciato per esempio che “un elemento chiave di differenziazione per le vetture elettriche Ferrari sarà il modo in cui le celle delle batterie saranno assemblate a Maranello“. Batterie che “saranno acquistate per garantire la massima qualità e la tecnologia più avanzata“. La Ferrari aggiunge che “i moduli della batteria, realizzati artigianalmente, saranno integrati nel telaio delle vetture. In un processo che mira a ridurre il peso del veicolo, ad aumentare le prestazioni e a creare un’esperienza di guida unica, come solo una Ferrari può offrire”. Non una Rossa di serie B, insomma, e quindi ha molto senso farla.

Si lavora su densità di potenza, peso e…suono

Tutto da valutare è invece il passaggio in cui si spiega che “sfruttando i forti punti in comune con il motore a combustione interna – tra cui il trasferimento di tecnologia dal mondo delle corse, la meccanica di precisione, la fluidodinamica e il software per le prestazioni – anche la tecnologia elettrica fornirà elementi unici, emozioni di guida e brividi di una vera Ferrari”. La promessa fatta dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Benedetto Vigna è che “la prima Ferrari elettrica…affonderà le sue radici nel patrimonio del Cavallino Rampante. Attingendo a una più ampia esperienza tecnica per migliorare ulteriormente le emozioni di guida. Le sue caratteristiche uniche, sfruttando il know-how delle corse, la renderanno una vera Ferrari. Assicurando che si distingua in tutte le dimensioni: densità di potenza del motore, peso, suono ed emozioni di guida”. Anche suono, sì: ai ferrarista il silenzio non garba…

