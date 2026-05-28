Ferrari difende la Luce: “Arrivano già ordini”

Ferrari difende la Luce, dopo la pioggia di critiche dai giorni scorsi: Gli ordini stanno già arrivando”, dice l’ad Benedetto Vigna.
Ferrari difende la Luce: “Dovete provarla per capirla”
Vigna ha risposto dal palco del Motor Valley Fest di Modena alle critiche piovute su Luce, la prima Ferrari elettrica, presentata in settimana. “Dovete vederla, provarla per capire che non è copiata, perché non ha nulla a che fare con le auto elettriche viste e fatte da altri player”, ha dichiarato il Ceo di Ferrari in merito alle accuse di imitazione dei modelli cinesi.
Vigna ha poi voluto sottolineare che Ferrari non ha alcuna intenzione di abbandonare i motoritermici per puntare solo sull’elettrico. “Forse questa presenza eccessiva di Luce può aver fatto capire a qualcuno che andiamo solo sull’elettrico. Invece la risposta è ‘anche'”, ha spiegato. “Continueremo a fare tutte le motorizzazioni, perché la risposta ultima è quella dei clienti”. A dimostrazione della varietà di propulsioni, il numero uno di Ferrari ha ricordato la gamma in arrivo: “Quest’anno avremo in produzione una Testarossa ibrida, un’Amalfi termica-turbo, una Purosangue aspirata a 12 cilindri, una elettrica e qualcos’altro: ne avremo altre tre”.
“Troppo cara a 550 mila euro?”
Benedetto Vigna, ad della FerrariSul prezzo – si parte da 550mila euro -, Vigna non arretra: “L’innovazione va fatta pagare. È sempre stato un mio principio. Se non fai pagare l’innovazione fai tre torti: alle persone che lavorano dentro l’azienda, a tutte le persone della filiera e alla tecnologia stessa.”
Sugli ordini, il CEO ha rivendicato un avvio commerciale positivo: “Abbiamo aperto gli ordini ieri mattina e diversi clienti, soprattutto nuovi, li hanno già piazzati”. Ha aggiunto di aver ricevuto bonifici da importanti istituti bancari: “La vogliono subito”. Sul numero preciso, ha preferito non sbilanciarsi, citando Newton: “Sono in grado di prevedere il moto dei corpi celesti, non l’entusiasmo delle persone. Un numero specificoarriverà durante la prossima conference call“. Ha raccontato anche la reazione dal vivo di potenziali clienti: “Stamattina tre persone mi hanno scritto: la compro perché mi piace. Tra i commenti, complimenti per il coraggio e la determinazione nel definire ciò che vuole essere l’auto e il futuro, e l’apprezzamento per aver rivisto il concetto dell’elettrica integralmente”.
Ferrari difende la Luce, Vigna replica a Montezemolo
Alle critiche di Montezemolo, che aveva chiesto di togliere il Cavallino dalla vettura, Vigna ha replicato: “Nella vita sono abituato a fare ciò che dico io, non ciò che mi dicono gli altri”.
“Andremo avanti, in genere facciamo parlare i prodotti“, ha aggiunto. “Un’auto innovativa è chiaro che per alcune persone pone difficoltà. È normale”, ha osservato Vigna, ridimensionando le critiche al nuovo modello. “Continuiamo con la campagna”.