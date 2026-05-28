Ferrari difende la Luce: “Arrivano già ordini”







Ferrari difende la Luce, dopo la pioggia di critiche dai giorni scorsi: Gli ordini stanno già arrivando”, dice l’ad Benedetto Vigna.

Ferrari difende la Luce: “Dovete provarla per capirla”

Vigna ha risposto dal palco del Motor Valley Fest di Modena alle critiche piovute su Luce, la prima Ferrari elettrica, presentata in settimana. “Dovete vederla, provarla per capire che non è copiata, perché non ha nulla a che fare con le auto elettriche viste e fatte da altri player”, ha dichiarato il Ceo di Ferrari in merito alle accuse di imitazione dei modelli cinesi.

Vigna ha poi voluto sottolineare che Ferrari non ha alcuna intenzione di abbandonare i motoritermici per puntare solo sull’elettrico. “Forse questa presenza eccessiva di Luce può aver fatto capire a qualcuno che andiamo solo sull’elettrico. Invece la risposta è ‘anche'”, ha spiegato. “Continueremo a fare tutte le motorizzazioni, perché la risposta ultima è quella dei clienti”. A dimostrazione della varietà di propulsioni, il numero uno di Ferrari ha ricordato la gamma in arrivo: “Quest’anno avremo in produzione una Testarossa ibrida, un’Amalfi termica-turbo, una Purosangue aspirata a 12 cilindri, una elettrica e qualcos’altro: ne avremo altre tre”.

“Troppo cara a 550 mila euro?”