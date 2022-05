Fermiamo il gomblotto dell’auto elettrica. Sì, un “gomblotto”, come lo pronunciava l’indimenticabile Aldo Biscardi per i presunti scandali nel calcio.

Fermiamo il gomblotto: “Ce le impongono, ma pochi le vogliono”

Forse anche noi, senza saperlo, siamo parte della grande macchinazione per imporre ai riluttanti italiani di sostituire la loro auto con un’elettrica. I quotidiani non si stancano di denunciare il grande inganno, da Il Giornale al Fatto Quotidiano, fino allo stesso Sole 24 Ore. Ecco per esempio quel che ha scritto domenica 28 Pier Luigi del Viscovo nella sua ‘Analisi‘ sul quotidiano economico, riferendo di quanto discusso al Dealer Day di Verona: “...si è parlato, e tanto, di come vendere le famose elettriche, che pochi vogliono, ma sono molto cool. E devono essere assolutamente immatricolate per evitare che il mix di emissioni entri in zona multe. Perciò vanno piazzate anche su internet e a prezzi stracciati...“. Ora, si è sempre detto che uno degli ostacoli all’affermazione dell’auto elettrica è il prezzo. Ma la frittata viene girata continuamente e qui apprendiamo addirittura che le EV si vendono “a prezzi stracciati”. Ci piacerebbe sapere dove, visto che persino l’usato sui siti specializzati mantiene quotazioni molto sostenute.

Fermiamo il gomblotto, c’è chi ci crede anche nel governo…

Ma tutto fa brodo quando c’è da attaccare l’elettrico, in un dibattito surreale a cui assistiamo solo in Italia. Altrove le auto a batteria vengono viste come un’alternativa in più, una sfida tecnologica e ambientale nel quale ogni Paese cerca di dare il meglio di sé. Per di più con l’opportunità (anche per i privati) di auto-produrre, con le rinnovabili, una buona parte dell’energia che si consuma. Senza guerre di religione, visto che di guerre di questi tempi ce ne sono già a sufficienza. Da noi, invece, sembra obbligatorio schierarsi di qua o di là, sottraendosi al dibattito vero. Che cosa si può fare per far sì che l’elettrico diventi veramente di massa? Come si possono allineare i prezzi alle auto tradizionali, in modo che sia il cliente alla fine a scegliere, senza bisogno di incentivi? E come aumentare la produzione di energia pulita? Fuori dall’Italia parlano di questo, dai noi va sempre di moda il “gomblotto”. Anche in alcuni ministeri importanti…

Officine rovinate con l’elettrico? Macché, “è un falso mito”

Ma capita anche di trovare chi si preoccupa di smentire i tanti luoghi comuni che circondano l’elettrico. Come Luciano Marton, direttore generale di Texa, che ad Autopromotec ha parlato dell’impatto della transizione ecologica sul comparto dell’autoriparazione. “Per un meccanico l’arrivo dei veicoli elettrici comporta un mondo di attività e soluzioni specifiche che sono in fase di sviluppo. Nelle auto elettriche ci sono meno componenti, ma di una complessità superiore rispetto a quelli presenti in un motore endotermico. È un falso mito che l’elettrico tolga lavoro alle officine. Le auto elettriche hanno bisogni nuovi e ulteriori e presuppongono una specifica ingegneria della manutenzione”. Sono computer con le ruote e bisogna studiare per aggiornarsi e adeguarsi ai tempi. Senza stracciarsi inutilmente le vesti.

