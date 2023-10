Fermato dalla Finanza perché guido elettrico: Leonardo, un lettore fiorentino, racconta la sua esperienza alla guida di una BMW i4 aziendale. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Fermato dalla Finanza con la mia BMW i4 aziendale

“V i seguo da tempo e vi scrivo perché sono ancora scosso da quello che mi è successo! Premetto di essere un cliente BMW aziendale, titolare di una ditta individuale da decenni. Dopo anni di varie BMW, tutte diesel, serie 3, 5, X3, X5, mi sono convinto, anche leggendo i vostri approfondimenti, di passare all’elettrico. Ho una BMW i4, da gennaio, splendida auto che, altro motivo della mia scelta, mi ha permesso di abbattere i costi di manutenzione, quasi azzerarli. Conti alla mano, considerando anche il ‘carburante’, la mia auto mi costa circa 1/4 rispetto all’utilitaria benzina di mia moglie (Swift Sport). Considerando: bollo, sconto assicurazione (-30%), costo del “rifornimento”, zero tagliandi. Ma torniamo a cosa mi ha scioccato, stavo andando verso la mia azienda, procedevo a circa 35/40kmh, in maniera molto tranquilla – via urbana con semafori nel centro città. Ero felicemente soprappensiero, al telefono (ovviamente tramite il vivavoce dell’auto e con cintura di sicurezza ben inserita) con mia moglie “ .

“Ad un tratto vedi luci blue e sirene spiegate: mi fermano”

“ Ad un tratto vedo luci blu, sirene spiegate, mi sorpassa, a velocità sostenuta, una volante, della Guardia di Finanza, con paletta agitata fuori dal finestrino. E mi intima a voce ALT!!! Mi fermano, bordo strada, sotto occhi increduli degli altri automobilisti e di mia moglie che, sentendo il trambusto via vivavoce, mi chiede allarmata: COSA STA SUCCEDENDO?!? Succede che scendono due agenti – con pistola e manette al cinturone – per fermare “il losco individuo”, io. Reato? Guidare un’auto elettrica!!! Che dire, confesso, colto in flagranza! Dopo il verbale di identificazione, da non credere, parlando amichevolmente con i giovani agenti, essi concordavano con me della follia, che mette anche loro a disagio. Ma “le direttive sono queste”. Mi confermano che devono fermare tutte le elettriche, considerate auto di lusso, proprio perchè elettriche ! A dir loro, con i parametri previsti, vi rientrano tutte, forse, solo la Zoe non rientra, ma sicuramente hanno già fermato: Fiat, Cupra, Volkswagen, Tesla … e ovviamente BMW, la mia! “

Fermato dalla Finanza: esperienza choccante, solo la gentilezza dell’agente…

“ Sono sinceramente scioccato. Possiedo un’auto elettrica, regolarmente acquistata con leasing aziendale (dopo vaglio della finanziaria per verificare i parametri di reddito consoni), regolarmente fatturata. Regolarmente registrata contabilmente alla ditta. Oltre, ad avere regolare targa, dalla quale gli agenti con un click – dal loro mezzo senza scendere e bloccare il traffico – potevano verificare il proprietario. Devo vedermi fermare come un malavitoso, colto in flagranza di reato, sulla pubblica via? Tra l’altro con alcuni mie clienti, ero a pochi passi dalla ditta, che si sono fermati – anche loro allarmati dalla scena – per chiedermi cosa fosse successo. Ho vissuto l’accaduto come una violenza privata, che mi ha lasciato alquanto scosso, calmierata solo in parte dalla gentilezza dell’agente. Credo che noi, che parliamo di green, abbiamo perso in partenza verso un Sistema Stato che è fuori controllo “ . Leonardo Muti, Firenze

Risposta. lavoro meritorio, di cui dobbiamo essere tutti grati. È vero, però, che est modus in rebus: le modalità del controllo lasciano un po’ perplessi, anche se la gentilezza dell’agente ha poi mitigato lo sconcerto del lettore. Non ci risulta, del resto, che ci sia l’ordine di controllare in particolare le auto elettriche, ma le auto considerate di lusso in generale. Il generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Arbore ha spigato che i criteri con cui si effettuano i controlli sono essenzialmente due: data d’immatricolazione e potenza del motore. Per questo secondo parametro nelle auto termiche il focus è sulle auto soggette a superbollo, da 180kW-250 Cv in su. Per le elettriche, in cui misuri la potenza in modo diverso, si sono introdotti altri criteri, con soglia da 120 (ibride) e 70 kW (elettriche) “Valori“, precisa il gen. Arbore, “riferiti alla potenza netta omologata indicata sulla carta di circolazione alla voce P2, e non a quella di picco. In questo modo vengono censiti solamente i veicoli che hanno un valore di mercato più alto“. In un Paese di evasori, le Fiamme Gialle svolgono undi cui dobbiamo essere tutti grati. È vero, però, che est modus in rebus:lasciano un po’ perplessi, anche se la gentilezza dell’agente ha poi mitigato lo sconcerto del lettore. Non ci risulta, del resto, che ci siama le auto considerate di lusso in generale. Il generale delle Fiamme Gialleche i criteri con cui si effettuano i controlli sono essenzialmente due:. Per questo secondo parametro nelle auto termiche il focus è sulle auto soggette ada 180kW-250 Cv in su. Per le elettriche, in cui misuri la potenza in modo diverso, si sono introdotti altri criteri, con soglia da“Valori“, precisa il gen. Arbore, “riferiti alla potenza netta omologata indicata sulla carta di circolazione allae non a quella di picco. In questo modo vengono censiti solamente i veicoli che hanno un valore di mercato più alto“.