Decreto Fer X, c’è la firma: ecco gli incentivi che rilanciano le rinnovabili

Dopo il via libera della Ue a fine dicembre, arriva la firma del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gilberto Pichetto ha firmato il decreto Fer X, provvedimento che vuole spingere la produzione da energie rinnovabili “mature”, con costi di generazione ormai prossimi a quelli di mercato.

Un decreto da lungo atteso dagli operatori che potrebbe dare una spinta al settore e colmare la distanza che ci separa dall’Europa in termini di potenza installata. Perché il decreto, a detta degli esperti, da una risposta importante almeno su due punti: il potenziamento delle tariffe incentivanti e la semplificazione delle procedure amministrative. Ora manca solo il “timbro” della corte dei Conti e quando il decreto sarà pubblicato sul sito del ministero, potranno partire le procedure per l’accesso agli incentivi.

A chi si rivolge e come accedere agli incentivi

Il decreto prevede incentivi per impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e per impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Per accedere agli incentivi è previsto un doppio meccanismo: accesso diretto e procedure competitive. Chi dispone di un impianto con potenza inferiore a 1 MW non ha obbligo di partecipare a procedure competitive.

C’è poi la strada della procedura competitiva. Destinata agli impianti con potenza superiore a 1 MW, l’accesso agli incentivi avviene tramite aste al ribasso organizzate dal GSE. In queste procedure, solo il 95% dell’energia prodotta sarà coperta dal contratto per differenza bidirezionale, mentre il restante 5% sarà esposto alle dinamiche del mercato. Le tariffe incentivanti variano per tecnologia: fotovoltaico (85 €/MWh), eolico (80 €/MWh), idroelettrico (110 €/MWh) e gas residui da depurazione (100 €/MWh).

Con il via libera al decreto Fer X, l’Unione europea spinge per incrementare le fonti rinnovabili

Il Decreto FER X Transitorio rappresenta un passo significativo verso l’incremento della capacità installata di energie rinnovabili in Italia. Offrendo meccanismi di supporto sia per piccoli che per grandi impianti, il decreto mira a stimolare nuovi investimenti nel settore. L’approvazione da parte della Commissione Europea sottolinea l’importanza di questo provvedimento nel percorso di transizione energetica del Paese.

un quadro normativo chiaro e incentivi mirati per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili in Italia, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale. Ora occorre che si sviluppino adeguatamente batterie e sistemi di accumulo. Non solo per non disperdere l'energia elettrica prodotta, ma per ridurre ulteriormente il ruolo delle centrali a gas così da incidere sul calo dei prezzi.