Fendt finalmente in elettrico con il trattore e100 Vario

Finalmente e100 Vario. Sarà possibile ordinare il trattore elettrico di Fendt – abbiamo scritto spesso, già dal 2017, del prototipo – tra poche settimane. Italia compresa. Oltre il trattore, in diverse configurazioni, in vendita c’è pure la wallbox e colonnina dedicata.

Trattore elettrico versatile: per il verde pubblico, l’orticoltura e la zootecnia

Fendt lancia e100 Vario – in attesa da anni – dopo che amministrazioni pubbliche e aziende agricole, come sottolineano in una nota, hanno investito nella autoproduzione di energia pulita.

Energia a buon prezzo che apre le porte ai veicoli elettrici da lavoro.

Il modello compatto Fendt e107 Vario, con una larghezza esterna di 2,16 metri, nonché un’altezza a partire da 2,64 con pneumatici di serie, ha una dimensione comparabile a quella del Fendt 200 Vario.

I dati di motore e batteria

Il motore elettrico può sfruttare tre modalità da declinare secondo le diverse esigenze. In modalità eco il trattore ha a disposizione 50 kW (68 CV), con la Dynamic sono disponibili fino a 55 kW (75 CV) e come potenza di picco la macchina è in grado di fornire brevemente fino a 66 kW (90 CV) in modalità di funzionamento Dynamic+.

La scheda

La coppia massima è di 347 Nm e dall’azienda sottolineano: «Garantisce una forza di trazione ottimale e una sensazione di guida dinamica». La capacità della batteria è pari a 100 kWh.

L’autonomia? «Durante lavori a carico parziale, come la gestione meccanica delle infestanti o la piantumazione, raggiunge un tempo di impiego di circa 4 – 7 ore. Gli impieghi con carico intenso, come ad esempio con un rimorchio da trasportare, riducono il tempo di impiego».

C’è meno necessità di manutenzione «grazie all’eliminazione delle tecnologie di post-trattamento dei gas di scarico, filtri motore e olio motore riducono ulteriormente i costi di esercizio della macchina».

Le emissioni zero sono un elemento importante per le aziende zootecniche e orticole perché il trattore può accedere all’interno delle stalle e delle serre: né persone né bestiame sono esposti ai gas di scarico. Tutta salute.

In questi ambienti i trattori diesel possono danneggiare la pellicola presente nei tunnel come ricordano dalla casa: «Fendt e100 Vario lavora senza tubo di scarico e con temperature chiaramente ridotte, questo pericolo è solo un brutto ricordo».

Un altro vantaggio della scelta elettrica è la silenziosità che permette di prolungare i lavori nelle zone sensibili all’inquinamento acustico come zone residenziali o parchi urbani.

Omologato per una velocità fino a 40 km/h può essere utilizzato anche per il trasporto su brevi distanze nei comuni e nelle aziende agricole.

Ricarica anche nelle colonnine pubbliche

Fendt e100 Vario è dotato di una presa CCS2 ed è compatibile con Wallbox commerciali o colonnine di ricarica pubbliche. La spina di tipo 2 consente la ricarica a corrente alternata fino a 22 kW. Il modello Fendt e107 può essere ricaricato con una presa industriale da 32 A, ampiamente utilizzata, in combinazione con un caricatore mobile da 22 kW. Con questa potenza di carica, la batteria può essere ricaricata completamente in circa 5 ore.

E’ possibile dotarlo di una spina CCS per ricarica rapida DC e può fruire di una potenza di ricarica pari fino a 80 kW. La batteria si ricarica dal 20 all’80% in circa 45 minuti. Ricordiamo che con il bando agrisolare ci sono a disposizione fino a 30mila euro di contributo per la colonnina. Un’azienda agricola medio grande può, quindi, dotarsi della stazione di ricarica fast e ottimizzare il tempo di lavoro con ricariche nella pausa pranzo o rabbocchi veloci.

Colonnina e wallbox made in Fendt

Fendt offre anche un set di cavi per la ricarica rapida da 22 kW, comprensivo di staffa a muro, tramite la divisione AGCO Parts. Il cavo di ricarica è dotato di adattatori per 16 e 32 A, in modo da poter essere utilizzato per diverse condizioni.

Non è finita qui: disponibile anche un wallbox a marchio Fendt. Il software integrato consente la ricarica con 11 o 22 kW oppure una stazione di ricarica rapida Fendt.

Si può risparmiare con la funzione Start-Stop che riduce il consumo, l’energia viene poi recuperata grazie alla funzione di rigenerazione, gestita tramite un apposito pulsante a pedale. Le tre modalità operative: Eco, Dynamic e Dynamic+, per regolare l’utilizzo di energia in base al tipo di lavoro da svolgere.

La Eco è indicata per le operazioni a basso fabbisogno energetico, come lo spargimento di sale sulle strade in inverno oppure la piantumazione di verdure, mentre la modalità Dynamic è utilizzata per le operazioni che richiedono più energia, come la falciatura. Per un breve tempo, la modalità Dynamic+ è in grado di rilasciare energia aggiuntiva, utile ad esempio per oltrepassare delle salite.

Un elemento interessante è «la gestione termica integrata che assicura che la batteria funzioni sempre alla temperatura ottimale, indipendentemente dalla stagione o dalle condizioni atmosferiche. Questo protegge la batteria e ne prolunga la durata».

Se il timer viene attivato il giorno prima, la macchina raggiunge la temperatura di esercizio in tempo per l’inizio del lavoro.

Pneumatici pensati per l’elettrico

Fendt e Trelleborg hanno sviluppato insieme il pneumatico TM1 Eco Power appositamente per questa serie. Si punta all’equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica, e oltre il 65% dei componenti proviene da fonti rinnovabili.

«I pneumatici presentano una resistenza al rotolamento particolarmente bassa per conservare l’energia e prolungare così la durata della batteria».

Via agli ordini

Fendt e107 V Vario può essere ordinato a partire dall’autunno 2024 e sarà prodotto nello stabilimento di Marktoberdorf a partire dal secondo trimestre del 2025. Oltre ai mercati pilota di Germania, Norvegia e Paesi Bassi, se ne aggiungono altri: Austria, Svizzera, Danimarca, Svezia, Italia, Spagna

