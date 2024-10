Felici del passaggio all’elettrico, solo…Due lettori condividono vantaggi e svantaggi della loro esperienza in EV, con modelli diversi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate all’indirizzo info@vaielettrico.it

Felice del passaggio: prima una Peugeot e-208, poi una Tesla Y, ecco come vanno

“Tre anni fa ho acquistato per mia moglie una Peugeot e-208, io avevo una Q5 Audi diesel di cui ero felicissimo.Guidando questa macchina elettrica, me ne sono invaghito e ho lasciato la Q5 a mia moglie. Mi sono subito reso conto di vantaggi e svantaggi di un’ elettrica. Agile nei comandi e guida. Bassa autonomia, ricariche non certe, a volte arrivi a una stazione che non va o che non si collega alla tua carta. Necessità di programmare bene viaggi lunghi.Ricariche veloci molto care, come la benzina o più. CONCLUSIONE 1: perfetta per uso locale, caricando l’auto di notte a casa, ma non per viaggi lunghi. Lo scorso anno, convinto dai figli, ho sostituito la mia adorata Q5 con una Tesla Model Y. Con mia sorpresa la Tesla non ha i problemi sopra descritti: Maggiore autonomia, ricarica a meno di 50 centesimi, Supercharger affidabili, mai trovata una stazione dove non ho potuto ricaricare. La velocità di ricarica supera i 200KW/h (dal 30% al 70% di carica, poi rallenta). Ho fatto viaggi lunghi: Amsterdam (2.450km) , Hannover (2.600km), Matera-Puglia (2.400Km) senza problemi“.

Le colonnine fast non possono costare tre volte più di quel che paghi a casa

“CONCLUSIONE 2: Se vogliamo passare al mondo elettrico, l’energia dalle colonnine fast non può costare tre volte quel che pago a casa !!! Mi chiedo: perchè le case auto, per competere con Tesla, non fanno un contratto, con diverse reti che vendono energia, pagando una cifra (che poi caricano nel costo dell’auto) in modo che i loro clienti paghino l’energia 50 cent? come gli utenti Tesla? Secondo me quelli che hanno installato colonnine perdono soldi, perché vedo raramente auto che effettuano la ricarica. Mentre presso le ricariche Tesla raramente trovo tutte le stazioni libere. Tesla ha utili di miliardi dalle ricariche vendendo l’energia a 50 Cent (21 cent in Olanda), gli altri operatori che vendono a 90 cent vendono poco e ci rimettono. CONSIGLIO a chi vuole passare all’elettrico: se potete, prima di comprare un auto, installate 6-10KW di fotovoltaico nel tetto con 20-30KWh di accumulo. In questo modo avete le ricariche molto economiche e non consumate energia fatta con il petrolio o gas“. Arrigo Battiston