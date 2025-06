Felice della mia MG4: “E la ricarico gratis…”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Felice della mia MG4: Francesco traccia un bilancio del suoi passaggio all’elettrico, favorito del fatto di usufruire di un certo numero di ricariche gratis al lavoro. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Felice della mia MG4: “Con gli incentivi l’ho pagata solo 16 mila euro”

“Sono un felicissimo possessore di una MG4. Nel 2019 ho acquistato un’auto a benzina, un Suv. Non sto qui a raccontarvi marca e modello, né tutte le problematiche che ho avuto. Era nuova, pagata circa 30.000 euro. Nel 2022, esasperato, ho deciso di venderla. Ho quindi acquistato un’auto molto vecchia, una Citroën Xsara da 500 euro soprannominata dagli amici ammiraglia, con l’idea di poter accedere agli incentivi statali per la rottamazione. È stato solo un caso se nel 2024 sono poi usciti i super incentivi.

Per la modica cifra di 16.000 euro ho comprato la mia prima auto elettrica. Non conoscevo nessuno che ne possedesse una, quindi è stato un salto nel vuoto, ma non del tutto. Sono una persona che si informa molto prima di acquistare, e così ho fatto anche stavolta. Ho comunque preferito acquistare il modello base“.

Ansia da ricarica? Macché, riforniamo a casa o al lavoro

“Non abbiamo ansia da ricarica: carichiamo l’auto a casa, prima senza fotovoltaico, oggi con il fotovoltaico. Mia moglie può inoltre caricare anche al lavoro: la sua azienda, più lungimirante di molte altre, mette a disposizione 250 kWh mensili a ciascun dipendente per incentivare la mobilità elettrica. In pratica, equivalgono a circa 1.500 km al mese. Risultato: non spendiamo più un euro per spostarci. Nel frattempo, un paio di anni fa mio suocero ci ha regalato un’altra auto da rottamare. Se tutto va come previsto, entro agosto acquisteremo anche la seconda elettrica. Spero, l’anno prossimo, di poter rottamare anche la mia moto, per passare all’elettrico anche qui. Essere lungimiranti ci ha permesso una transizione all’elettrico molto meno onerosa di quanto temuto“. Felice della mia MG4, ma questa transizione la gente non la capisce. Peccato solo per l’assicurazione… “Ho creato anche un foglio di calcolo per confrontare i costi tra auto a benzina ed elettriche. Su una proiezione di 10 anni e 15.000 km annui, il risparmio stimato è di circa 20.000 euro, tra minore manutenzione, energia praticamente gratuita e l’assenza del bollo. L’unico intoppo, al momento, è l’assicurazione. Sono da anni fedele alla mia agenzia, ma purtroppo non prevede sconti per auto elettriche. L’anno prossimo valuterò altre compagnie.