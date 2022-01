Federdistribuzione a Enel: ecco 15.600 parcheggi da elettrificare

Una stazione di ricarica in ognuno degli oltre 15 mila parcheggi dei punti vendita di Federdistribuzione. Ovvero, colonnine distribuite in gran parte degli oltre 500 mila posti auto dei loro parcheggi privati. Ricaricare l’auto facendo la spesa o durante le due ore dello shopping potrebbe così diventare la norma. E l’automobilista elettrico in transito avrebbe un punto di ricarica raggiungibile a colpo sicuro. L’obiettivo è ambizioso, ma con l’accordo fra Enel e Federdistribuzione, annunciato oggi, la speranza di raddoppiare o triplicare in tempi brevi la rete di ricarica italiana diventa concreta.

Niente burocrazia nelle aree private: tempi dimezzati

Installando le proprie stazioni nei parcheggi di supermercati, centri commerciali e gli altri esercizi della grande distribuzione Enel bypassa la farraginosa burocrazia delle autorizzazioni comunali. Utilizzerebbe infatti aree private anzichè strade e suoli pubblici di pertinenza dei comuni.

Come spiegano in Enel i tempi potrebbero dimezzarsi (resterebbero solo quelli tecnici per i lavori di installazione e quelli per l’allaccio alla rete). Senza considerare che la quasi totalità di quelle aree sono già servite da potenze sufficentemente elevate, con collegamenti diretti alla media tensione. Soprattutto nella grande distribuzione alimentare che richiede grandi quantità di energia per la refrigerazione.

L’accordo, firmato lo scorso dicembre, sta già concretizzandosi nei primi progetti. Enel è convinta di poter installare le prime stazioni di ricarica entro la prima metà dell’anno.

Mix di quick e fast: tutte con l’app JuicePass

Il protocollo d’intesa stabilisce le “regole d’ingaggio” tra associati e il principale operatore della ricarica. Dal lato Enel, apre un filo diretto con tutte le realtà affiliate a Federdistribuzione. Anche se poi ogni intervento sarà il frutto di accordi stipulati caso per caso. Enel installerà nei parcheggi un mix di stazioni quick, fast e ultrafast variabile a seconda della posizione e degli accessi alla rete elettrica. Di recente, però, Enel sta puntando soprattutto sulle due ultime tipologie, intenzionata com’è ad innalzare la quota nazionale di ricariche veloci in corrente continua (da 50 kW a salire), oggi pari a meno del 4%.

Per l’utente elettrico le nuove stazioni saranno stazioni pubbliche a tutti gli effetti, attivabili con gli strumenti di Enel JuicePass e delle reti di ricarica con essa interoperabili, e alle tariffe applicate in tutte le altre stazioni.

Federdistribuzione: prove tecniche di sostenibilità

Da Federdistribuzione sottolineano invece che questo protocollo d’intesa è solo il primo tassello di un disegno molto più ampio. Si parte dalla mobilità elettrica, ma a breve arriveranno altri accordi con multiutility e operatori energetici finalizzati all’efficientamento energetico, all’economia circolare e alla sostenibilità in senso lato. I

l primo passo è stato compiuto nella mobilità sostenibile avendo constatato un aumento della richiesta da parte della clientela. E degli stessi associati, sempre più orientati all’utilizzo di flotte elettriche per la logistica interna.

Così l’Ev entra nella quotidianità delle persone

Come si sa da alcune settimane la mobilità elettrica è uscita dal perimetro di Enel X ed è diventata una divisione globale della casamadre Enel. Il respinsabile per l’Italia è ancora Federico Caleno che ha dichiarato: «Attraverso l’accordo con Federdistribuzione puntiamo ad ampliare ulteriormente nei prossimi anni la nostra rete che conta più di 14mila punti di ricarica su tutto il territorio nazionale»,.

«Pensiamo che la mobilità sostenibile sarà davvero una realtà quando entrerà nella quotidianità delle persone» ha aggiunto Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione. Dopo aver ricordato che ogni mese entrano nei punti vemdita degli associati oltre 60 milioni di clienti-cittadini ha concluso: «Grazie alla tecnologia di Enel e alla nostra rete di negozi, possiamo puntare alla creazione di una vera e propria dorsale di stazioni di ricarica lungo tutta la Penisola».

Con una rete di 15.600 punti vendita e un’offerta di parcheggi auto che spazia da diverse centinaia fino ad arrivare a 3mila posti per le strutture di grandi dimensioni, le aziende associate a Federdistribuzione possono contare su un potenziale di oltre 500mila posteggi disponibili. Le stazioni di ricarica di Enel, grazie alle diverse potenze, permetteranno di creare una rete che soddisferà le esigenze di ciascun cliente e daranno un ulteriore impulso alla crescita dell’e-Mobility in tutto il Paese.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—