Febbraio elettrico/ Vendite ferme al 5%, Tesla non è più la star

Continuano a calare in febbraio le vendite di auto nuove in Italia, è ferma al 5% la quota di mercato delle elettriche pure, Tesla conferma lo stallo di gennaio con i suoi modelli al secondo (Model 3) e quarto Posto (Model Y) superati rispettivamente da Citroen eC3 e Dacia Spring.

Continua insomma la preoccupante flessione del mercato auto italiano: in febbraio le immatricolazioni sono state 137.922, quasi 9.300 in meno rispetto a febbraio 2024 (-6,3%). nel bimestre 2025 il calo è stato di poco inferiore (6,1%, 271.638 immatricolazioni contro 289.179). Rispetto al 2019, anno pre pandemia, siamo sotto del -21,0%.

In questo scenario di generale arretramento, le elettriche pure hanno confermato la quota del 5% di gennaio. Le auto ibride plug-in (PHEV) recuperano qualcosa (4,5% rispetto al 3,6% di gennaio). Ma nel complesso il totale delle due motorizzazioni resta sotto quota 10% (9,5%).

Tesla non è più la regina delle elettriche

risultato di Tesla per capire se la flessione degli ultimi mesi sia strutturale – magari legata alla militanza politica di Elon Musk a fianco di Donald Trump – o solo contingente. Due mesi non bastano a la regina dell’elettrico per l’intero 2024 sta segnando il passo: quasi mille immatricolazioni in meno dell’anno scorso in febbraio e quasi 1.200 in meno nel cumulato dei primi due mesi. Era molto atteso ilper capire se la flessione degli ultimi mesi sia strutturale – magari legata alla militanza politica di Elon Musk a fianco di Donald Trump – o solo contingente. Due mesi non bastano a sciogliere l’interrogativo , ma di sicuroper l’intero 2024: quasi mille immatricolazioni in meno dell’anno scorso in febbraio e quasi 1.200 in meno nel cumulato dei primi due mesi.

I due modelli insieme fanno meno della sola Dacia Spring. Da segnalare ancora la performance delle debuttanti. Le francesi Citroen eC3 e Renault 5, la Hyundai Inster e la Leapmotor T03. Infine, la comparsa nella top ten della prima BYD (la Dolphin). Per trovare nomi blasonati con Volkswagen, Audi e Mercedes bisogna scendere fa la undicesima e la ventesima posizione. Ancora più giù per trovare Polestar, Nissan e Alfa Romeo Junior.

L’Unrae è preoccupata: da Bruxelles non arriva ancora un piano credibile per superare la crisi dell’automotive

Diffondendo i dati l’associazione UNRAE si dice delusa dal Clean Industrial Deal dalla Comunicazione della Commissione Europea il 26 febbraio e attende il Piano d’Azione per il settore automobilistico che sarà presentato il 5 marzo. Dalle prime indiscrezioni circolate, dichiara Michele Crisci, Presidente di UNRAE «non sembrano ancora emergere misure concrete per rendere il settore più competitivo e affrontare con decisione la transizione verso la decarbonizzazione».

«Con un approccio del genere – prosegue Crisci – si allontana indefinitamente l’obiettivo di ottenere dei programmi di incentivazione omogenei a livello europeo».