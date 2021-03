Febbraio elettrico 2021: prima la 500, poi Smart e Twingo

Febbraio elettrico 2021: vincono le piccole, con 500, Smart e Twingo. Escono dal podio due auto che avevano dominato nel 2020, ovvero la Zoe e la Tesla Model 3.

Febbraio elettrico 2021 / In due mesi mille “Cinquini”

Per il secondo mese consecutivo la Nuova 500 elettrica, con 583 auto vendute, si piazza al primo posto. E supera le mille immatricolazioni in Italia nel totale da inizio 2021. Seguono la Smart ForTwo con 545 e la Renault Twingo con 386. Ma nel complesso non è stato un mese esaltante: in tutto si sono immatricolate 3.547 macchine elettriche. Siamo al 2,4% del totale, contro l’1,5% di un anno fa. Pesano molti fattori, tra cui una brusca frenata delle vendite in Lombardia, in attesa del ricco bonus regionale entrato in vigore da marzo. E anche l’attesa (che sembra ormai vana) dell’incentivo del 40% riservato a chi ha un ISEE inferiore ai 30 mila euro.

— Dalla top ten scompare la Volkswagen ID.3 —

Tornando ai dati di gennaio, colpisce l’assenza dalla top ten di un modello lanciato con grandi attese come la Volkswagen ID.3. Entra tra le prime 10, invece, la Peugeot e-2008, con un numero di immatricolazioni (163) molto vicino a quello della e-208. Modesti i risultati della Zoe (296) e della Tesla Model 3 (278), quest’ultima sempre condizionata dalla disponibilità di vetture da consegnare.

Febbraio elettrico 2021/ Sorpasso dell’ibrido sul diesel