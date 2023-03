Febbraio 2023: a segno gli sconti Tesla

Febbraio 2023: i tagli ai listini Tesla rianimano il mercato delle elettriche, con 4.914 immatricolazioni complessive. Ma la quota di mercato non va oltre il 3,7%.

Febbraio 2023: Model Y primo con 1.116 consegne

C’era da spettarselo: con i prezzi di Model Y e Model 3 tagliati in modo drastico (rispettivamente a 46.990 e 44.990 euro), Tesla stacca ulteriormente i concorrenti. E la Fiat 500e perde nuovamente la testa della classifica, fermandosi a 538 auto vendute, meno della metà del Model Y (1.116), che peraltro costa praticamente il doppio. Nella top ten seguono poi la solita Smart ForTwo (409) e le due Renault, Megane (403) e Twingo (203). Poi la seconda Tesla Model 3 (a 192), la Peugeot e-208 (158), l’Audi Q4 e infine due modelli di marchi di proprietà cinese: la MG4 (134) e la Polestar 2 (111). Dalle prime dieci mancano la Renault Zoe, che a lungo ha guidato questa classifica, e le due Volkswagen, ID.3 e ID.4, forse afflitte da problemi di consegna.

Bene le ibride e le GPL, male diesel e metano

Come al solito (un unicum italiano), le vendite di ibride plug-in sopravanzano quelle di elettriche pure. In febbraio ne sono state piazzate 5.615, ma con una quota di mercato in calo, dal 4,9 al 4,2%. In testa c’è sempre la Jeep Compass, seguita dalla Ford Kuga e dall’altra Jeep, la Renegade. In generale, comunque, il mercato dell’auto resta in crescita (130.365 immatricolazioni in febbraio, +17,5%). Continuano ad andare forte le vendite di ibride che coprono il 36,5% delle preferenze dei consumatori, con il 9,8% per le “full” hybrid e 26,7% per le “mild” hybrid. Le immatricolazioni di auto a benzina restano stabili al 21,6%, mentre le diesel calano ancora e ora sono al 19,2%. Bene invece le vendite di veicoli a GPL, ora al 10,1%, mentre non si arresta il tracollo del metano, arrivato a coprire lo 0,2% delle immatricolazioni. Tutte le statistiche sul sito Unrae.