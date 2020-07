FD Motors, arrivano in Italia due e-scooter a misura di pendolare

Sull’onda del boom post Covid e dei generosi incentivi statal e locali in arrivo, l’importatore lombardo di due ruote elettriche Italy2Volt ha accelaerato la distribuzione in Italia di due e-scooter a ruote alte. Sono F3-E (L1e) e F5-E (L3e) di FD Motors. I due nuovi e-scooter si aggiungono ai modelli Jonway già nel catalogo di I2V.

Batterie estraibili combinate a un motore da 3 kW (3,5 kW di picco) montato sul lato sinistro del forcellone, sistema di frenata idraulico con due freni a disco e frenata combinata CBS, caratterizzano i due modelli di FD Motors come veicoli urbani a medio raggio. Adatti quindi anche a un pendolarismo con l’hinterland. L’ampia sella e l’autonomia da 80 km nell’uso cittadino (da 4,5 a 5 ore la ricarica completa, infatti, garantiscono comodità per ogni viaggio casa-lavoro senza problemi. E anche la ciclistica assicura sicurezza di guida anche sulle strade sconnesse di molti centro urbani. Le ruote sono alte, da 16’’ all’anteriore e 14’’ al posteriore, e sono abbinate a pneumatici larghi -90 80 e 120/80, Le sospensioni sono con forcelle telescopiche idrauliche frontali e 2 ammortizzatori idraulici sulle ruote posteriori. Dimensioni (1995 mm di lunghezza) e peso (125 kg per il ciclomotore e 129 kg per il motociclo) fanno il resto.

Il motore elettrico, alimentato da una batteria 72V-42Ah e abbinato a ingranaggi elicoidali assicura una velocità massima interessante al modello F5-E: 80 km/h. Mentre l’F3-E, equivalente ai cinquantino termico, ha la velocità limitata a 45 km/h. Lo stile vagamente vintage è sottolinato dal dispaly a led e dal grande tachimetro. Le opzioni cromatiche sono tre: bianco, grigio e rosso. I prezzi vanno da 3.190 euro per il

modello F3-E (o 2.406 con incentivo) a 3.690 euro per il modello #F5-E (o € 2.783 con

incentivo), inclusa IVA 22% franco concessionario. La garanzia prevista è di 24 mesi.

Entrambi i modelli FD Motors sono già disponibili presso i dealer della rete Italy2Volt.

