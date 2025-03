Favole metropolitane del mese/ ll fact checking di Nicola Armaroli

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’Italia pianifica di risolvere entro il 2030 i suoi problemi energetici con il mini nucleare, anche se non esiste al mondo un solo prototipo funzionante dell’osannato mini reattore modulare (SMR); tutti parlano di Terre Rare senza spare cosa siano e a cosa servano. Prendendo spunto da queste “favole metropolitane” ripetute allo sfinimento da tutti i media negli ultimi giorni, la nostra rubrica di video interviste flash “Fuoco Amico” ha nuovamente chiamato in causa lo scienziato del CNR Nicola Armaroli per un puntuale “fact checking”. Ecco i risultati.

Il mini nucleare fra sogni e realtà

Secondo Nicola Armaroli gli Small Modular Reactor di quarta generazione che il governo italiano ha scelto per rilanciare l’atomo nel nostro Paese sono una tecnologia promettente che vale la pena di sviluppare. Si tratta di reattori con capacità fra 30 e 200 MWh, prodotti in serie in fabbrica e successivamente trasferiti sul luogo d’impiego. I reattori tradizionali, con capacità superiori a 1000 MWh, sono progettati invece uno ad uno e realizzati in cantieri che durano almeno un decennio.

Ma i tempi per avere il primo SMR operativo non saranno compatibili con l’urgenza di decarbonizzare la generazione elettrica italiana entro il prossimo decennio. E ad oggi non abbiamo nessun elemento per ritenere che consentiranno di abbattere il costo dell’elettricità.

L’unico progetto arrivato alla fase esecutiva, quello dell’americana Nuscale, è stato abbandonato perchè nell’utilizzo reale avrebbe avuto costi di produzione elettrica doppi rispetto ai grandi reattori tradizionali e comunque superiori a quelli da fonte rinnovabile.

La via italiana di Newcleo: quando e quanto?

E’ ancora embrionale, viceversa, la tecnologia proposta dall’italiana Newcleo per SMR raffreddati a piombo fuso. Esistono studi teorici, prevalentemente russi, che enfatizzano la sicurezza intrinseca: in caso di interruzione della reazione nucleare il piombo si solidifica trasformandosi in un sarcofago che protegge dalle radiazioni. Ma i tempi per superare i nodi tecnologici ancora irrisolti sono un’incognita. Così come ogni stima dei costi.

Terre Rare: nè terre, nè rare. E che c’entra l’Ucraina?

Venendo alle Terre Rare, Nicola Armaroli puntualizza subito che non si tratta di “terre” e non sono affatto “rare”. Sono 17 elementi della tavola periodica degli elementi che nulla hanno a che fare con litio, cobalto o graffite, più volte citate a sproposito dai media quando parlano della possibile merce di scambio nell’accordo di pace proposto da Donald Trump a Volodymyr Zelensky.

Nessuno sa di quante riserve disponga l’Ucraina, che non compare fra i primi 50 produttori al mondo. Il valore ipotizzato di 500 miliardi di dollari è inverosimile (tutto il mercato mondiale ammonta a soli 11 miliardi di dollari annui). Non un grammo è utilizzato per produrre le batterie al litio delle auto elettriche. Di sicuro risorse consistenti si trovano in Afghanistan, dove pure gli Stati Uniti sono rimasti vent’anni, senza mai pensare di sfruttarle.

Rispondendo alle domande di “Fuoco amico” Armaroli spiega poi in dettaglio cosa sono le Terre Rare, come si estraggono, che proprietà ottiche e magnetica hanno e perché sono indispensabili nello sviluppo di moltissime tecnologie d’avanguardia. Dai chip agli schermi touch screen, dai motori elettrici a magneti permanenti (l’85% circa del totale, in tutti gli impieghi) ai generatori eolici. Ma per questo rimandiamo alla visione del video.

Ultima considerazione: è molto probabile che imponenti riserve di minerali strategici, terre rare comprese, siano presenti anche in Groenlandia, oggetto degli appetiti trumpiani, e in Antartide. «Ma speriamo che non venga mai il giorno in cui potranno essere sfruttate – conclude Armaroli -: significherebbe che si sono sciolti tutti i ghiacciai e l’acqua defluita negli oceani avrà già sommerso Venezia e la gran parte delle città costiere nel mondo».

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –