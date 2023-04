Fatture di ricarica, occhio alle truffe che cominciano a circolare con falsi avvisi di pagamenti in sospeso. Ce lo segnala Paolo, un vecchio amico di Vaielettrico. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Fatture di ricarica, i truffatori hanno scoperto l’elettrico

“I truffatori si sono accorti che esiste l’auto elettrica ed hanno quindi aperto un nuovo fronte con l’invio di false fatture di Enel X. Vedi ad esempio quella che ho ricevuto oggi: “Vogliamo informarLa che la Sua ultima fattura digitale è in sospeso. La invitiamo a verificare i Suoi dati e a effettuare il pagamento il prima possibile per evitare eventuali inconvenienti o interruzioni del servizio.Può visualizzare e pagare la fattura seguente: ➡” Per cliccare, ho cliccato, ma non sul link truffaldino, bensì su ‘Inoltra’ a phishing@d3lab.net, azienda che analizza queste email e poi contrasta il phishing. Sarebbe utile suggerire di fare lo stesso al vostro bacino di lettori. Per contrastare il phishing, oltre a non cliccare sui link, è fondamentale inviare le informazioni alle società di sicurezza informatica. Buona giornata“. Paolo (Paoblog) truffatori si sono accorti che esiste l’auto elettrica ed hanno quindi aperto un nuovo fronte con l’invio di. Vedi ad esempio quella che ho ricevuto oggi: “Vogliamo informarLa che la Sua ultima fattura digitale è in sospeso. La invitiamo aper evitare eventuali inconvenienti o interruzioni del servizio.Può visualizzare e pagare la fattura seguente: ➡” Per cliccare, ho cliccato, ma, bensì su ‘Inoltra’ a, azienda che analizza queste email e poiSarebbe utile suggerire di fare lo stesso al vostro bacino di lettori. Per contrastare il phishing, oltre a non cliccare sui link, è fondamentaleinformatica. Buona giornata“.

Evitare di cliccare senza certezza della fonte

Risposta. Grazie a Paolo per la segnalazione, che giriamo ai nostri lettori. In effetti sarebbe utile raccogliere tutti questi messaggi truffaldini. E, quando si hanno dei dubbi, evitare di cliccare sui form che invitano a fare pagamenti o a inserire tutti i dati personali, compresi quelli bancari. A volte si tratta di messaggi con evidenti errori di ortografia e grammaticali, e già questo ci deve mettere in allarme. Ma più spesso sono invece avvisi confezionati con una certa abilità e del tutto verosimili. In caso di sospetti o evidenti truffe, le segnalazioni andranno inviate anche alla Polizia Postale, per ottenere la chiusura di questi siti-fantasma. E anche per provare a vedere che faccia hanno questi truffatori che ormai imperversano in ogni aspetto della nostra vita digitale quotidiana.

