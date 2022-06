Fatti gli incentivi, se ne va lo sconto

Fatti gli incentivi, si alzano i prezzi reali, al di là dei valori di listino. Un altro lettore ci segnala quel che gli è accaduto con la Kona che voleva acquistare.

Fatti gli incentivi gli sconti si volatilizzano…

I nostri lettori sono una fonte inesauribile di notizie. E quanto scrive uno di loro sul forum di Vaielettrico a proposito del Suv della Hyundai, che aveva ormai quasi comprato: “Ero interessato all’acquisto di una Hyundai Kona Elettrica xtech city 39 kw. Ha richiesto preventivamente alcuni test drive di diverse auto elettriche, ma in effetti quella sembrava una buona auto per me. Allora ho chiesto dei preventivi a tre concessionari Hyundai. Ne ho trovato uno particolarmente interessante, richiesto alla fine di marzo: il venditore ha applicato tutti gli sconti della Casa auto. E, in più, anche gli incentivi statali che si credeva ammontassero a 6.000 euro. Così ho firmato il contratto che stabiliva che, se il prezzo fosse variato di molto, si sarebbe potuto annullare senza pagare penali. Poi, come ben sappiamo, gli incentivi da febbraio sono pian piano slittati ai nostri giorni. E sono stati ridotti da 6.000 a 5.000 euro”.

“La Kona era più a buon mercato prima del bonus statale…”

“Il concessionario mi ha avvisato e abbiamo concordato per un prezzo maggiorato di 1.000 euro“, scrive il lettore. Tutto bene, dunque? No, perché “la casa costruttrice, nel momento stesso in cui i bonus son diventati realtà, ha sospeso gli sconti. Cosicché, per assurdo, la Kona era più a buon mercato prima (solo con le promozioni Hyundai), che dopo (con il bonus statale)! Invano ponevo speranze sulla possibilità di poter sommare gli uni con gli altri! Il concessionario ha cercato di deviare la responsabilità del costruttore dicendo che il contratto era precedente agli incentivi statali. E che questi non risultavano essere retroattivi…”. Amara conclusione: “La verità è che la Hyundai ha ritenuto opportuno ritirare la promozione: avrebbe potuto mantenerla senza perdere nulla (la somma del bonus la recupera dallo Stato). In questo modo avrebbe incrementato le vendite…e invece ha perso un cliente“.

SECONDO NOI. La Hyundai non è l’unica Casa a sostenere le sue auto con sconti, quando serve, e a ritirare le promozioni quando l’aiutino lo dà il governo. C’è addirittura chi aumenta i prezzi di listino, proprio per massimizzare i guadagni. Però, però… bisognerebbe che gli incentivi finissero veramente nelle mani dei clienti, sotto forma di un vantaggio reale. E non solo sulla carta.

