FastWay si presenta: 2.760 nuovi punti di ricarica HPC coi fondi Pnrr

Con 34 milioni di euro ricevuti aggiudicandosi due bandi Pnrr la neonata rete FastWay installerà 1.380 stazioni di ricarica ad alta potenza, principalmente nei principali centri urbani italiani, a partire da Roma, Milano, Bologna e Torino. Come Electra, altro network protagonista dei bandi europei, anche FatWay fa appello alle istituzioni perchè collaborino a snellire le procedure di autorizzazione e allaccio attraverso “una cabina di regia sulla mobilità elettrica“.

Nei due bandi Wave 2 e 3 FastWay ha ottenuto l’assegnazione di 1.207 stazioni di ricarica rapida nei centri urbani e 173 su strade extraurbane. I relativi 2.760 punti di ricarica corrispondono a circa un terzo del totale aggiudicato. OLtre alle aree metropolitane già citate, le installazioni riguarderanno anche capoluoghi di provincia quali Brescia, Padova, Parma, Piacenza, Treviso e diversi altri comuni.

FastWay (qui il sito) è nata nel 2022 ad opera del Fondo Infrastrutture per la Crescita–ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa Sgr. L’obiettivo è sviluppare una rete di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast diffusa su tutto il territorio nazionale garantendo un servizio affidabile, professionale e tecnologicamente all’avanguardia.

Ma serve una “cabina di regia” per rispettare i tempi di attivazione (2026) e spianare la strada al calo delle tariffe

Ad oggi i punti di ricarica già attivi sono 128, quelli in fase di sviluppo 750. Quasi tutti ubicati nel Nord Italia e al Centro, fino a Roma. Sono interoperabili con i principali circuiti di ricarica con gran parte dei CPO.

Carlo Mereu, CEO di FastWay, manifestando la sua soddisfazione per l’aggiudicazione dei fondi, ha però sottolineato che «è indispensabile il supporto delle amministrazioni locali per ridurre i tempi di ottenimento dei titoli autorizzativi e dei distributori locali per la connessione alla rete elettrica delle stesse, in modo da rispettare le scadenze del bando Pnrr». Ma ha aggiunto: «Se l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica non verrà sostenuta dalle vendite di auto elettriche, non si risolverà il problema delle tematiche tariffarie che penalizzano gli utenti italiani e sulle quali è urgente intervenire».

Di qui la richiesta di «un”unica cabina di regia sulla mobilità elettrica con lo scopo di coordinare le attività delle istituzioni coinvolte: MASE, Autorità per l’energia e amministrazioni comunali. Solo così si potrà avere uno sviluppo veloce e coerente della mobilità elettrica in Italia».

