FastWay: prime due colonnine a Genova (30 entro l’anno)

Con 9 stazioni di ricarica veloci il network FastWay sbarca a Genova. Le prime due da 50kW in DC appena inaugurate nel centro urbano. Le restanti già installate o in procinto di esserlo arriveranno a breve.

Le due nuove colonnine da 50kW, una in Via Scribanti nei pressi dell’Ospedale San Martino e l’altra in Via Cecchi nei pressi della Fiera di Genova e del lungomare, sono pensate per chi deve ricaricare mentre svolge altre attività nelle vicinanze. Il tempo di u na ricarica completa oscilla tra una e due ore.

Con la stessa filosofia FastWay ha già completato l’installazione di altre due stazioni di ricarica Fast in Via Gianelli e in Via Caffa.

A queste si aggiungono, inoltre, le 6 stazioni di ricarica Super Fast, posizionate in Piazza Piaggio Rocco, Via Cantore, Via Isonzo, Salita della Provvidenza, Via Strozzi e Via Geirato, tutte con una potenza di 120 kW destinate ad utenti di passaggio con necessità di ricaricare in 30 minuti al massimo.

Queste stazioni saranno attivate nei prossimi mesi nell’ambito di un piano più ampio che prevede 30 nuove attivazioni FastWay a Genova entro la fine dell’anno.

Una parte significativa delle infrastrutture rientra nell’ambito del bando PNRR 2024 del quale FastWay è il primo assegnatario a livello nazionale per numero di infrastrutture finanziabili.

«Genova rappresenta una città chiave nel nostro piano di espansione. – ha dichiarato Paolo Esposto, CEO di FastWay – Grazie alla sua conformazione territoriale e all’elevato numero di abitanti, la richiesta di infrastrutture di ricarica veloci ed efficienti è sempre più sentita. Nonostante l’estrema difficoltà di reperimento della potenza sulla rete elettrica cittadina, indispensabile per poter realizzare le nostre stazioni di ricarica rapida, siamo riusciti comunque a realizzare l’ambizioso piano previsto per la città di Genova, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente per cittadini e turisti».

FastWay (qui il sito) è nata nel 2022 ad opera del Fondo Infrastrutture per la Crescita–ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa Sgr. A livello nazionale, FastWay si è aggiudicata un finanziamento di 34 milioni di euro per realizzare 1.207 stazioni di ricarica rapida nei centri urbani e 173 stazioni sulle strade extraurbane. Questo equivale a circa un terzo delle aggiudicazioni totali del bando PNRR.

Ogni stazione è accessibile tramite l’App FastWay per smartphone nonché attraverso le app dei principali fornitori di servizi di ricarica. Ad oggi, FastWay conta in Italia oltre 300 punti di ricarica rapida installati, che salgono a 1.000 considerando le stazioni in fase di sviluppo.

