FastWay fa lo sconto “a zona”: ricarica a 0,39 € in Valtellina. Ma che roba è?







Dopo gli “sconti a stagione“, quelli “a punti” e quelli “a orario“, arriva anche quello “a zona”: lo introduce la nuova rete di ricarica FastWay che premia la Valtellina con uno sconto sulla tariffe (0,39€/kWh) in cinque colonnine delle province di Lecco e Sondrio. Il costo della ricarica si abbatte quasi al livello di quella domestica.

FastWay, precisa che la promozione sarà in vigore da oggi, 1° ottobre, al 31 dicembre 2025 per le ricariche effettuate tramite l’App FastWay. Riguarderà le cinque colonnine fast e ultra-fast di Cosio Valtellino (SO), La Valletta Brianza (LC) e Osnago (LC).

La scelta di concentrare la promozione su queste aree, scrive la società in un comunicato «risponde alla volontà di FastWay di presentarsi come un punto di riferimento per la ricarica per veicoli elettrici in territori caratterizzati da un forte dinamismo economico e da un flusso costante di residenti, pendolari e turisti». FastWay è una società a controllo interamente italiano.

Sta costruendo una rete di ricarica veloce distribuita in modo capillare sul territorio (leggi) e collocata in aree strategiche, con «servizi di prossimità utili a combinare i tempi della ricarica con le commissioni quotidiane, così da trasformare la sosta in un’opportunità». A tutt’oggi conta in Italia oltre 350 punti di ricarica rapida installati, che salgono a oltre 1.300 considerando anche le stazioni in fase di sviluppo.

Paolo Esposto, CEO di FastWay commenta: «Con la nostra offerta, il costo di ricarica scende fino ad

avvicinarsi a quello domestico, rendendo il pieno in elettrico davvero conveniente. Più le auto elettriche

saranno diffuse, più aumenterà l’uso delle nostre stazioni di ricarica e così potremo mantenere tariffe stabilmente più basse per tutti».