FastWay, debutta la App con promozione Chargeback

Arriva la App proprietaria di FastWay, con relativa tessera RFID. Permetterà di utilizzare le colonnine ultrafast del nuovo operatore italiano che ora diventa a tutti gli effetti un fornitore di servizi di ricarica (EMSP). Da oggi, inoltre, la maggior parte delle stazioni HPC dell’azienda saranno abilitate al servizio Plug&Charge, cioè l’avvio della ricarica con il riconoscimento automatico della vettura, se predisposta.

In occasione del lancio della nuova App l’azienda ha messo in campo la promozione Chargeback, un premio per chi sceglie FastWay come fornitore di ricarica abituale. Funziona con il metodo del cashback: i clienti riceveranno ogni mese un coupon pari al 20% dell’importo totale delle ricariche effettuate il mese precedente. L’iniziativa è attiva in via promozionale per il periodo di lancio dell’App. Tutti i dettagli sono disponibili su www.fastway.energy.

Attualmente Fastway ha installato 350 punti di ricarica, e altri sono in fase di sviluppo per un totale di 1.300. Le colonnine Fastway continano anche ad essere interoperabili attraverso le App di tutti gli altri operatori in roaming.

La nuova App è concepita per creare un ecosistema delle ricarica semplice, completo e intuitivo. La mappa, scrive l’azienda «arricchita da filtri intelligenti, consente di individuare rapidamente la stazione più vicina e adatta, mentre tutte le sessioni di ricarica, attive e concluse, sono visualizzabili e monitorabili in tempo reale». Anche le sessioni avviate attraverso la RFID card compariranno sulla App e da essa potranno essere gestite. Tutte le stazioni possono essere utilizzate con normali carte di credito o debito attraverso un Pod integrato alle colonnine. Tutta l’energia erogata è 100% elettrica.

