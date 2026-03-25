Fastned a Castellanza: ricarica ultra-rapida fino a 400 kW nell’area milanese

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Fastned accelera lo sviluppo della sua rete in Italia con una nuova stazione di ricarica a Castellanza, nodo strategico tra Milano, Varese e Como. Il sito, dotato di 4 punti di ricarica fino a 400 kW, punta a servire sia il traffico locale sia quello di lunga percorrenza, confermando il crescente interesse per infrastrutture ad alta potenza nel Nord Italia.

La nuova stazione è integrata in un parco commerciale ed è progettata per offrire un’esperienza di ricarica molto rapida: secondo l’azienda olandese, in meno di 30 minuti è possibile recuperare fino a 300 km di autonomia.

Un nodo strategico, tra autostrade e aeroporti

La scelta di Castellanza non è casuale. Il sito si trova lungo un’arteria chiave per i collegamenti tra Milano, Varese e Como, con accesso diretto alle autostrade A8 e A9. Una posizione che lo rende particolarmente utile non solo per i residenti dell’area tra Busto Arsizio e Legnano, ma anche per chi si dirige verso l’aeroporto di Malpensa o le principali direttrici turistiche del Nord Italia.

Questo tipo di localizzazione riflette una strategia ormai consolidata tra gli operatori di ricarica: presidiare corridoi ad alta intensità di traffico, dove la domanda di ricarica veloce è più prevedibile e continua.

Ricaricare mentre si fa una pausa

Un elemento distintivo del progetto è l’integrazione con un nuovo parco commerciale. La stazione è infatti collocata all’ingresso di un’area ad alta visibilità, permettendo agli utenti di combinare la ricarica con altre attività, come shopping o ristorazione.

Il sito nasce con 4 punti di ricarica ultra-rapida, ma è già predisposto per espansioni future. La scalabilità è un elemento chiave, considerando l’aumento progressivo delle immatricolazioni elettriche e la necessità di evitare colli di bottiglia nelle fasi di picco.

Fastned, una rete europea sempre più integrata

L’apertura si inserisce in un piano più ampio di Fastned per il mercato italiano, ancora caratterizzato da una copertura disomogenea della ricarica ad alta potenza (HPC). Se nelle aree urbane e lungo alcune autostrade si registrano progressi, restano ampi margini di sviluppo soprattutto nei nodi secondari e nelle connessioni interprovinciali.

La nuova stazione – la seconda in Italia dopo quella inaugurata nel 2025 all’Autoparco di Brescia Est (A4) – entra quindi a far parte della fitta rete europea di Fastned, con l’obiettivo di offrire un’esperienza uniforme ai guidatori elettrici anche nei viaggi transfrontalieri. Un elemento che diventa sempre più importante con la crescita della mobilità elettrica a lungo raggio.