Fastned, a Brescia EST il primo hub italiano ultrafast

L’azienda olandese Fastned debutta in Italia con una stazione di ricarica rapida situata nell’area di sosta Truck Park Brescia Est, lungo l’autostrada A4 Brescia-Verona.

Si moltiplicano le stazioni di ricarica lungo la penisola e si moltiplicano anche le aziende che offrono i loro servizi in Italia. È il caso di Fastned, operatore specializzato nella ricarica ultraveloce. Oggi è stato inaugurato il primo hub di ricarica che si trova nell’area di sosta Truck Park Brescia Est. La stazione è in una posizione strategica lungo la trafficata autostrada A4 tra Brescia e Padova a pochissime decine di metri dal casello. Con i suoi otto punti di ricarica da 400 kW è la più grande stazione di ricarica EV attualmente presente sulla tratta A4.

Fastned è presente in Europa, in 8 Paesi, con 340 stazioni operative e punta ad arrivare a 1.000 entro il 2030. La scelta di debuttare al Truck Park Brescia Est non è casuale. Secondo l’European Alternative Fuels Observatory, oltre il 50% delle auto elettriche in Italia è immatricolato nelle regioni del Nord-Est e Nord-Ovest.

Quanto costa ricaricare con Fastned

Le tariffe saranno di 0,83 €/kW e Fastned ha accordi con i principali gruppi e con le app di ricarica più diffuse. Inoltre è anche possibile fare “rifornimento” semplicemente utilizzando il POS. La stazione di ricarica è dotata di una struttura ombreggiante realizzata in legno e coperta con pannelli fotovoltaici. L’accesso è comodo e pensato anche per veicoli particolarmente lunghi.

«Siamo lieti di aprire la nostra prima stazione in Italia, un Paese con una storia automobilistica senza pari e un enorme potenziale per accelerare il passaggio alla mobilità elettrica» dichiara Michiel Langezaal, co-fondatore e CEO di Fastned. «La stazione presso Truck Park Brescia Est, molto grande e di facile accesso, sarà al servizio dei viaggiatori proprio nell’area con la più alta densità di veicoli elettrici a livello nazionale, dimostrando il potenziale della collaborazione tra partner ambiziosi in accordi a lungo termine. Continueremo a impegnarci per favorire l’apertura dei mercati e l’accesso equo alle gare d’appalto pubbliche per le stazioni di ricarica, al fine di portare altre pluripremiate stazioni Fastned ai conducenti di veicoli elettrici in questo bellissimo Paese».

La nuova stazione è stata realizzata in partnership con il Gruppo A4 Holding che gestisce 235 km di autostrade e 60 di tangenziali nel Nord Est italiano. Fa parte del Gruppo Abertis, gestore di circa 8.000 Km di strade a pedaggio e presente in 15 paesi fra Europa, Asia e le Americhe.

