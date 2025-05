Fast o Ultrafast in autostrada? Un equivoco che costa caro

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anche le Fast alle colonnine Free to X in autostrada, sono ora escluse dall’abbonamento A2A. E la ricarica diventa un salasso. La segnalazione è di Angerlo, Vaielettrico risponde. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Ricariche fuori dall’abbonamento A2A. Ma Free to X non beneficia dei fondi europei?

“Ho un abbonamento per la ricarica dell’auto con A2A, con kWh da utilizzare con potenza di ricarica solo fino alle ricariche Fast. Con velocità di ricarica superiori si paga a consumo (e già qui ci sarebbe da incazzarsi). Ma ora, grande sorpresa sulle colonnine FreeToX in autostrada! Anche se ricarichi a quella Fast, si paga ugualmente a consumo perché con una mossa degna del mago Silvan, invece di essere segnalate a parte sull’app, sono inglobate in quelle Superfast.

Questo “piccolo dettaglio” degno dei truffatori delle tre carte che si trovano nelle stazioni ferroviarie, ci riporta indietro a quando le colonnine in autostrada non c’erano ancora, a meno che non si accetti di accollarsi un salasso ogni volta che si ricarica. Vergogna tutta italiana. Domanda… ma queste colonnine non sono state finanziate con fondi europei? E se sì, nessuno ha niente da dire per questa politica dei prezzi? Grazie„. Angelo Avellino

Dizioni ambigue, procedure cervellotiche, indicazioni mancanti: ci vuole tanto a standardizzare la comunicazione?

Risposta-Premesso che le colonnine autostradali di Free to X non fanno parte di quelle finanziate con i fondi europei, per esperienza personale posso dirle che concordo con lei solo in parte. La App E-Moving A2A da me utilizzata con abbonamento Medium da 100 kWh mensili (costo 0,57 euro a kWh) non comprende alcuna colonnina autostradale gestita da Free to X. Evidentemente sono tutte classificate come Ultrafast o Fast+ (fra 100 e 150 kW di potenza), quindi escluse dall’abbonamento e da pagare a consumo. Provi ad impostare il filtro sulla App E-Moving e potrà constatarlo di persona.

Concordo con lei sull’ambiguità della dizione Fast+ che si presta all’equivoco. In molte stazioni autostradali, infatti, Free to X ha installato anche caricatori DC da 50-60 kW di potenza. arbitrariamente classificati come Fast+ (da A2A o da Free to X, non si capisce) ma senza alcuna indicazione visibile sul display o sulla colonnina stessa.

Per non parlare della improbabile caccia alla colonnina da attivare via App, una volta raggiunta la stazione nel caos dei parcheggi delle aree di servizio e ove i caricatori siano più di uno. I numeri di serie infatti sono lunghissimi, illeggibili e collocati sempre in luoghi diversi. Poi non è ancora finita: quale connettore utilizzare (1 o 2, quello di sinistra o di desta)?

Possibile che non si riesca ad utilizzare un modello di comunicazione standard, intuitivo e trasparente?

