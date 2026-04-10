Fast food & Fast Charging, l’accoppiata BYD-KFC













Mangiare un panino mentre la propria auto elettrica si ricarica in meno di 10 minuti: è questa la promessa della nuova partnership tra BYD e la nota catena americana di fast-food KFC (Kentucky Fried Chicken). L’accordo, valido per ora in Cina, prevede l’integrazione delle colonnine ultrafast del colosso cinese nei ristoranti drive-thru di KFC, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e quotidiana.

Si ordina in auto mentre si ricarica

L’iniziativa lanciata da BYD coinvolge KFC attraverso la controllata Yum China Holdings, con l’obiettivo di sviluppare una rete di punti di ricarica integrata nei numerosi ristoranti del Paese.

Oltre all’installazione fisica delle colonnine nei parcheggi KFC, il meccanismo di integrazione studiato fa un ulteriore passo in avanti: il cliente può infatti ordinare il menu direttamente dalla propria auto grazie a un sistema di “smart ordering” integrato nel sistema di infotainment e, nel frattempo, ricaricare il veicolo.

Il primo modello a integrare questo nuovo sistema sarà il Fang Cheng Bao Tai 7, un SUV plug-in hybrid di fascia alta. Ma BYD prevede di estendere rapidamente la funzionalità ad altri veicoli della sua gamma green.

Le potenzialità del Flash Charging

Ovviamente, al centro dell’iniziativa c’è la diffusione capilare della nuova Blade Battery 2.0 di BYD, con tecnologia Flash Charging.

Una ricarica ultra potente, di recente presentazione, le cui prestazioni dichiarate sono impressionanti: potenze fino a 1.500 kW e tempi di ricarica che riducono drasticamente l’attesa (5 minuti per passare dal 10% al 70%, 9 minuti per arrivare fino al 97%) anche in caso di temperature estreme.

Tempistiche che ben si associano ad un pasto rapido come quello offerto da un fast-food.

Opportunità europee

BYD ha già confermato l’intenzione di portare la tecnologia Flash Charging anche in Europa, dove sta accelerando la sua presenza industriale e commerciale.

Con oltre 33.000 ristoranti in 149 Paesi, KFC rappresenta quindi un possibile partner ideale per una diffusione capillare anche fuori dalla Cina.

Tuttavia, restano alcune incognite legate alle infrastrutture elettriche europee, non ancora in grado di supportare potenze così elevate di ricarica, senza dimenticare gli aspetti normativi e di compatibilità con le reti esistenti.