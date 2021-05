Fast food & Fast charge in 200 drive-through Costa Coffee

Cento miglia di autonomia, sorseggiando il caffè

Le stazioni offriranno livelli di potenza fino a 120 kW. I conducenti pagheranno per la ricarica in base al consumo.punti di ristoro in UK, gestisce già una rete di 176 punti di ricarica in diversi punti del Paese. L’idea base è di garantire un “pieno elettrico” ai clienti nel tempo necessario alla consumazione.

«I nostri clienti potranno aggiungere 100 miglia di autonomia ai loro veicoli elettrici mentre ordinano e gustano il loro caffè Costa preferito» ha dichiarato James Hamilton, Property Director di Costa Coffee UK e Irlanda. «Questo aiuterà il nostro Paese a raggiungere la sua ambizione zero-netto» ha aggiunto.

La ricarica entra nella vita quotidiana

Adrian Keen, CEO di InstaVolt ha precisato che «la ricarica dei veicoli elettrici deve entrare nella vita di tutti i giorni dei clienti». Keen ha aggiunto che «la missione di IstanVolt è offrire caricabatterie rapidi in luoghi facilmente accessibili e popolari per combattere l’ansia da autonomia nel Regno Unito».