Faro 5 Solar Set per caricare la e-barca con sole e vento

Faro 5 Solar Set è il powerdock del marchio portoghese pronto per ricaricare la barca elettrica con sole, vento (una mini turbina) e una caricabatterie da collegare alla colonnina.

Soluzione auto sostenibile per la nautica da diporto

La piattaforma punta a valorizzare l’energia pulita che si può auto produrre nel posto barca. In concreto si tratta di un dispositivo, con diverse dimensioni e in legno di cryptomeria, che ricarica e allo stesso tempo protegge l’imbarcazione grazie a un argano che la solleva dall’acqua, così non si sporca lo scafo e si evita l’uso dell’antivegetativa

Vediamo le dimensioni di Faro5 Solar Set: lungo 6,55 e largo 4,06 metri, è stata pensata e progettata per imbarcazioni elettriche o ibride fino a 12 metri, . Un powerdock agile che si può trainare e trasportare per essere collocato in diversi siti.

Energia dal sole, dal vento e dalla colonnina

Il powerdock valorizza tutte le potenziali fonti di produzione rinnovabili. A iniziare dal sole grazie ai sei pannelli che forniscono 450 W a 48 V e 2700 W di picco. Si può anche aggiungere un dispositivo eolico da 5 o 10,4 kW per valorizzare il vento. Poi l’inverter da 48 V e modalità 1, 2 o 3 del caricabatterie da 3 kW per l’alimentazione da terra delle batterie.

Nel modello S20 con una batteria da 10 kWh i sei pannelli riescono a permettere una carica dal 75 al 100% in 6/8 ore. Con un pacco da 20 kWh si aggiunge il dispositivo eolico e il tempo di ricarica con le rinnovabili si allunga di qualche ora.

Nella tabella sopra i tre modelli con le diverse configurazioni di potenza e dimensioni. Si può fare il “pieno” anche con il caricabatterie da 3 kW collegato alla colonnina e con un pacco da 10 kWh servono 4 ore di tempo.

Il prezzo? Dai 130 ai 200mila euro

Come si legge nella tabella il costo del powerdock varia da 130 a 170mila euro (+ le tasse). Può essere usato anche per più barche e non solo per quelle del cantiere portoghese ottimizzando l’uso dei pannelli quando una barca è in navigazione.

Oltre il powerdock le barche elettriche Faro. Autonomia e prezzo

Il sistema di ricarica si aggiunge alla produzione di barche elettriche. Il prodotto principale è Faro 5, un runabout da 5 metri per 2 con pescaggio da 0,4 metri. Può essere in legno o fibra. La motorizzazione è molto varia e comprende un leader di mercato come Torqeedo e il marchio veneziano Huracan Marine.

L’autonomia? Con un motore da 30 kW, batteria da 25 kWh a 5 nodi naviga per 8 ore. la velocità massima è di 22 nodi. Con motore da 11 kW, 2 batterie da 9,6 kWh si naviga per 8 ore a 6 nodi. Con un motore da 6 kW e due batterie da 5 kWh si naviga sempre per 8 ore a 6 nodi.

Quanto costa? La versione in legno con motore da 30 kW arriva a 126mila euro, con motore da 15 kW si scende a 114 mila. Il modello in fibra va da 74.500 (motore da 6 kW) a 97.500 euro (motore da 15 kW). E’ in vendita? Possibile il pre ordine con consegna nel 2025.

Il link con la scheda del Powerdock e delle barche Faro

