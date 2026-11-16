Fare benzina diventa complicato, mentre ricaricare…

Fare benzina diventa complicato, tra guasti e pompe chiuse, mentre ricaricare non è poi così eterno come dicono…È il parere di Paolo, che condivide le sue esperienze personali. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Fare benzina diventa complicato: “Ecco che mi è successo”

“D a sempre leggiamo i soliti noti dire che a ricaricare l’auto elettrica si perde tempo. Il mese scorso vado a fare benzina alla Smart di mia moglie. Al primo distributore un problema con il totem. Metti via il portafoglio, chiudi il tappo, risali in auto e vai in un altro distributore, ma scopri che è chiuso per un guasto. Risali e finalmente al terzo fai benzina. Ho perso una ventina di minuti almeno. Oggi vado a fare benzina. Vado direttamente al distributore dell’altra volta, inserisco la carta, impugno la pompa, il display impazzisce: “Errore”. Guasto alla pompa. Risalgo in auto e vado ad un altro distributore. Per caricare la Kia EV3 in giro non ho mai perso tempo ed a casa si carica mentre dormo. Poi, certo, gli intoppi ci sono anche con le colonnine, però in un anno ho caricato 10 volte senza un problema, faccio benzina due volte ed in entrambi i casi ho perso tempo. Non vedo l’ora che esca la nuova Smart #2”. Paoblog (Paolo)

I disagi capitano anche alla colonnina, ma…