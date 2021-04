Fare 500 km in elettrico? Presto sarà normale. Lo assicura un esperto di batterie come il prof. Maximilian Fichtner, in un’intervista alla Volkswagen Newsroom.

Fare 500 km in elettrico? I due step in arrivo

Lei dice che le batterie per auto elettriche faranno grandi progressi nei prossimi anni. Che cosa la rende così sicuro?

“Mi aspetto balzi di sviluppo in due aree cruciali. In primo luogo, nei materiali di stoccaggio che assorbono l’energia. Qui stanno accadendo molte cose, specialmente sul lato dell’anodo, dove un composito di grafite e silicio potrebbe presto sostituire la grafite pura. Poiché il silicio ha una densità di stoccaggio dieci volte superiore alla grafite, il contenuto energetico delle batterie aumenterebbe in modo significativo. In secondo luogo, vengono apportati miglioramenti al design della batteria. I futuri sistemi potrebbero contenere una quantità molto maggiore di materiale di stoccaggio, pur mantenendo le stesse dimensioni. Questo è un fattore critico per fornire intervalli di ricarica più lunghi“.