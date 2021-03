Farasis, pronte per Mercedes le batterie da 700 km

Farasis Energy, partner cinese di Daimler nelle batterie per auto, ha annunciato che la quarta generazione delle sue celle avrà una densità energetica di oltre 330 Wh/kg e 750 Wh /l. Le attuali celle di Tesla si collocano attorno a 260 Wh/kg.

Celle Gen 4: il 25% di capacità in più

La densità di energia è quindi superiore di oltre il 25% rispetto ai valori standard attuali. i dati sarebbero stati confermati anche da laboratori indipendenti. Farasis, dal maggio scorso partecipata da Daimler, sostiene inoltre che le nuove batterie hanno una duirata di più di 1.500 cicli e consentono una ricarica dal 10 all’80% di SoC in meno di 20 minuti. A parità di peso e dimensioni rispetto ai pacchi batteria attuali, gli accumulatori con celle Farasis consentirebbero autonomie dell’ordine di 700 km e una durata di circa un milione di chilometri ha affermato Keith Kepler, Chief Technology Officer di Farasis.

Il produttore cinese aggiunge che la nuova tecnologia mostra ottime performances non solo in laboratorio, ma anche in ambienti reali ed estremi. A temperature di -20 gradi centigradi, per esempio, le celle di quarta generazione garantiscono ancora una capacità superiore al 90%. Farasis, insomma, si presenta con le sue nuove celle avendo migliorato le prestazioni in tutti i parametri chiave.

Un mese fa le voci, smentite, di un flop

electrive aveva scirtto che i Questo annuncio sembra anche una risposta alle voci circolate un mese fa su una partita di celle difettose recapitata a Daimler. quando il sito tedescoaveva scirtto che i primi campioni di cellule forniti da Farasis a Daimler erano “catastrofici “. L’indiscrezione è poi stata smentita da entrambe le aziende. Farasis è in predicato di fornire circa metà delle celle richieste da Mercedes in Europa per supportare il suo aggressivo piano di sviluppo nella mobilità eletrica.

Farasis promette “Presto su strada”

Da parte sua Farasis ha una roadmap tecnologica che prevede di aumentare la densità energetica delle celle fino al 50% entro lil 2030. Ma non ha svelato con quali innovazioni tecnologiche mira a raggiungere questi risultati. Si sa invece che Farasis già dispone di una capacità produttiva di 23 GWh. E ha intenzione di ampliarla ulteriormente con nuovi siti in Cina, Europa e Stati Uniti.

Non si sa quando le celle Gen 4 debutteranno sul mercato. Ma l’azienda afferma che «presto vedremo molti veicoli con questa tecnologia su strada».

presseportal.de (in tedesco)