Far-a-day: la batteria a rimorchio dà 300 km in più







Far-a-day, la batteria a rimorchio che ti dà 300 km ai autonomia in più. La proposta in arrivo dalla Francia sta già facendo parecchio discutere.

Far-a-day, idea nata in Francia contro le lunghe soste di ricarica

La possiamo definire l’alternativa europea al battery-swapping utilizzato soprattutto in Cina. Là la batteria scarica viene sostituita in viaggio da una carica. Qui invece si aggiunge un rimorchio-batteria da 60 kWh, in grado di aggiungere 300 km di percorrenza. L’ideale quindi per auto che hanno un range limitato e che possono, con questo aiutino, affrontare anche viaggi lunghi in autostrada senza soste troppo lunghe. L’idea si deve a una start-up francese, denominata appunto Far-a- Day per un doppio significato. Rifarsi a un nome mitico come Michael Faraday, con untermina che, tradotto dell’inglese, significa letteralmente Lontano in un giorno. Attacchi il carriolino e riparti in due minuti. Ma per farlo la tua auto dev’essere predisposta con un attacco per immettere l’energia in arrivo.

Un aiutino studiato per i viaggi in autostrada e per l’usato, ma…

Far-a-day promette di avviare l’attività in Francia già nei prossimi mesi, con una stazione dedicata sulla Parigi-Bordeaux. Per poi arrivare per fine 2027 a 30 stazioni, tutte coperte da pannelli solari per auto-produrre una piccola parte dell’energia utilizzata. Gli interrogativi, comunque, non sono pochi. Il primo riguarda il peso del carrellino-batteria, circa 500 kg, che ovviamente pesa sui consumi. Poi c’è il prezzo, del noleggio anche se gli ideatori del Far-a-day sostengono che non si andrà lontani dal costo di una ricarica fast. E ancora: dove lasci il carrellino una volta termianto il viaggio? E infine c’è la praticità nella guida, soprattutto nel traffico urbano: non tutti sono allenati a guidare col rimorchio. Ma gli ideatori di Far-a-day sono convinti che tutto verrà superato. E che il loro prodotto ridarà smalto anche al mercato dell’usato. L’auto che hai comprato ha un’autonomia ridotta? Ti basta per la città. E se devi fare viaggi lunghi ti aiuta Far-a-day.