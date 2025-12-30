Fango sulle auto elettriche nelle lettere ai giornali

Fango sulle auto elettriche nelle rubriche dei giornali, in questo caso il Corriere. La segnala un lettore indignato. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Si racconta di “ennesima delirante esperienza”

"L eggo sul Corriere nelle lettere ad Aldo Cazzullo, non nuovo a queste uscite "L'odissea per ricaricare la mia auto elettrica". Apprezzo la vostra 'missione' nel fornire informazione e formazione verso un modello di mobilità più sostenibile ed economico. Avete la 'santa'pazienza di trattare spesso questi casi. Vi giro dunque l'ennesima delirante esperienza (vera?) da parte di un insofferente automobilista alle prime armi con una Bev. Per gettare fango sulle stesse. Personalmente uso quotidianamente una Bev (una normalissima utilitaria) da 8 anni. Ho percorso 120 mila Km senza problemi particolari, anche per lunghi viaggi. Quello che manca in molti automobilisti insoddisfatti è il voler usare una Bev allo stesso modo di una Ice, con un atteggiamento mentale rigido. Anziché un approccio positivo, dati gli enormi benefici nell'usare una Bev: economici ambientali ect ect.. ". Cesare Agnello

Fango sulle auto elettriche? Sui giornali è un’abitudine…

Risposta. Abbiamo letto la lettera, firmata semplicemente ‘Alberto’ e anche a noi qualche dubbio sull’autenticità è venuto. Basta un passaggio per descrivere l’impreparazione di chi scrive: “…non hanno immaginato di dotare le colonnine di un’unica presa standard. No: sono diverse tipologie e se non trovi quella giusta non carichi“. Per poi raccontare: “La mia è una piccola auto; non posso usare il riscaldamento d’inverno e l’aria condizionata d’estate. L’autonomia è poca e la difficoltà di ricarica enorme, non si può rischiare. Oggi penso che dovrò tornare a casa in Brianza in treno, abbandonandola da qualche parte scarica e chiamando il soccorso. Nessuna colonnina trovata era, per svariate ragioni, disponibile”. Chiunque possegga un’elettrica sa che queste sono difficoltà che si superano ben presto. E parlare di “una battaglia selvaggia” per ricaricare fuori Milano è una balla bella e buona. Purtroppo sui grandi giornali compaiono solo racconti di questo tipo. Dei tanti super-contenti dell’elettrico non si trova traccia.