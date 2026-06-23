Fan finta di ricaricare e sostano con la plug-in o l’elettrica







Fan finta di ricaricare e sostano con l’auto ibrida plug-in o l’elettrica senza pagare il parcheggio. Un malcostume che dilaga, secondo un lettore. Un altro segnala invece l’ennesimo caso di occupazione abusiva da un’auto termica, a Cesena. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it

Fan finta di ricaricare e se ne vanno, con 4 problemi

“S to riscontrando in modo preoccupante l’occupazione abusiva delle colonnine di vari gestori. Alcune auto (in maggioranza plug-in, ma non escludo anche elettriche) iniziano la carica e la chiudono dopo poco. Lasciando l’auto come se caricassero (la spina è inserita, ma sganciata). In realtà la colonnina segna Verde e sulle app risulta libera…ma il posto è occupato. Il problema è che, a prima vista, un addetto alle soste che vede la spina inserita…non fa il suo dovere. E invece basterebbe vedere il colore della luce della colonnina. Questo problema ne genera quattro: 1) Chi ha bisogno di caricare arriva sul posto perché vede il Verde sull’applicazione e trova il posto occupato. 2) Il Comune non incassa la sosta sulle strisce a pagamento. 3) Il gestore non incassa nelle ore di occupazione abusiva. 4) Il Comune, se non controlla questi casi non più sporadici, non incassa le multe con rimozione. Che darebbero la sveglia a chi vuole essere il più furbo in zona. François

A Cesena parcheggiano l’auto termica e se ne vanno

“E cco il furbetto del parcheggio per auto elettriche. Oops, ma questa Alfa Romeo è termica. Succede a Cesena, nel piazzale adibito a parcheggio tra via Sirotti e via Manuzzi. Io ho rifornito nell’unico stallo libero, l’altro. Gli ho messo un biglietto sul vetro chiedendogli se sa che lì il suo mezzo non può sostare. Davide Foschi

Fan finta di ricaricare? Semplice: vanno multati

Risposta. Francois non fa che confermare quel che abbiamo scritto più volte. Ovvero che non è solo chi guida un’auto benzina o diesel ad occupare indebiamente le colonnine. Spesso sono possessori di elettriche o plug-in che fingono di rifornire. Il Codice della Strada prevede prevede la multa per chi non libera lo stallo se ha terminato il rifornimento da oltre un’ora. Cosa molto difficile da accertare per la Polizia Locale. Ma se l’auto non è connessa alla colonnina (che dà luce verde), la multa va data, eccome. Purtroppo i vigili intervengono raramente. Ma a volte succede, come segnalato da un lettore di Bergamo. Francois non fa che confermare quel che abbiamo scritto più volte. Ovvero che non è solo chi guida un’auto benzina o diesel ad occupare indebiamente le colonnine. Spesso sonoIl Codice della Strada prevede per chi non libera lo stallo se ha terminato il rifornimento. Cosa molto difficile da accertare per la Polizia Locale. Ma se l’auto non è connessa alla colonnina (che dà luce verde),eccome. Purtroppo i vigili intervengono raramente. Ma a volte succede