Un fan dell’elettrico: “Dove ricaricherà chi non ha garage?”

Non vi é giorno che non si discuta con colleghi ed amici delle auto elettriche e del futuro che ci attende. Io sono sempre stato un fan dell’elettrico, era da 30 anni che attendevo questo momento.

Tanto per farvi capire il mio entusiasmo, era il 1998 e nel papiro di laurea venivo ritratto alla guida di un’ auto elettrica con pannelli fotovoltaici, dunque non appena possibile ho acquistato la mia VW ID3 e ne sono molto soddisfatto.

Penso di essere abbastanza ferrato sull’argomento ma ho comunque delle domande.

Volevo sapere come faranno a caricare l’auto tutti coloro che non hanno la disponibilità di un garage o una rimessa.

Vedremo centinaia di colonnine per le strade costantemente occupate durante la notte? Abbiamo previsioni o soluzioni in tal senso? „ Federico Bettin

Abbiamo trent’anni per risolvere il problema

Risposta- Una piccola premessa, caro Federico, riguarda i tempi della transizione. Nella migliore delle ipotesi, cioè che ancor prima della fatifica data del 2035 la totalità delle nuove immatricolazioni riguardi veicoli elettrici, la completa sostituzione del parco auto attuale richiederà fra i 25 e i 30 anni. Quindi c'è tempo in abbondanza per adottare soluzioni al problema che la preoccupa adottandole man mano che aumenterà la richiesta di ricarica pubbliche.

Tuttavia il 68% delle unità abitative italiane dispone di un box o di un posto auto di pertinenza (sono dati ufficiali del censimento Istat 2001) ed è ragionevole pensare che almeno la metà di questi, diciamo poco più del 30 % del totale, possa essere dotato di un punto di riacarica privato. Occorrerà semplificare le norme e i regolamenti condominiali per facilitarne l’installazione, ma ci pare scontato che lì si arriverà.

Ricarica in strada? Non tutti e non tutte le notti

Supponiamo perciò che il 30% circa degli automobilisti elettrici non avrà necessità di ricaricare ogni notte in strada e userà le colonnine pubbliche solo nei lunghi viaggi. E l‘altro 70%? Sarà ogni notte attaccato a una colonnina? Crediamo proprio di no. In Italia la percorrenza media di un’auto supera di poco i 30 km al giorno: anche una citycar con 150-200 km di autonomia avrà dunque necessità di ricaricare due o tre volte a settimana. Ciò significa che ogni notte avremo attaccato alla colonnina un terzo del 70% dell’intero parco auto. Senza contare poi che molti avranno a disposizione punti di ricarica nei parcheggi aziendali, dove potranno connettersi durante l’orario di lavoro.

Dieci milioni di lampioni, manca solo la presa

Ragionando in cifre assolute sulla base di un parco auto attuale di 38 milioni di veicoli, possiamo stimare in meno di 9 milioni le auto elettriche che fra 25-30 anni dovranno attaccare la spina in strada durante la notte. Per nostra fortuna quella elettrica è la rete più capillare che ci sia e non vi è una sola strada che non sia toccata. Pensi che in Italia abbiamo 10 milioni di punti di illuminazione pubblica, e dotare ogni lampione di una presa di corrente a bassa potenza non è certo un’impresa titanica.

Con potenze simili a quelle domestiche di 2,5-3 kW, ogni lampione consentirebbe di incamerare 20-30 kWh in dieci ore di sosta notturna, portando gran parte delle batterie a ridosso del fatidico 80% di carica. A Londra i lampioni con ricarica sono già oggi oltre 2 mila e molte altre città d’Europa e d’America stanno seguendo il suo esempio.

E le colonnine pubbliche raddoppieranno in pochi anni

36 mila colonnine pubbliche in grado di ricaricare molto più velocemente e Infine abbiamo, già installate,in grado di ricaricare molto più velocemente e altre 21 mila almeno entreranno in servizio entro il 2025 grazie ai fondi stanziati dal Pnrr e appena messi a bando.

Concludendo: fossi in lei non mi preoccuperei troppo.

