Falsi miti su energia e auto elettrica: Enel li demolisce così

I falsi miti sull’auto elettrica sono duri a morire: passati ormai oltre 10 anni dal debutto della nuova tecnologia, imperversano ancora sui social e rimbalzano su media anche autorevoli. E perfino tra i lettori di un sito specializzato come il nostro. Fuoco Amico ne ha raccolti alcuni e li ha trasformati nelle tradizionali 5 domande secche che ha rivolto a Simone Tripepi, Head of Charging Point Operator Italy di Enel. Parliamo di produzione dell’energia, efficienza dei consumi, emissioni inquinanti delle auto elettriche, infrastrutture di ricarica e costo dell’energia alle colonnine.

Nelle colonnine Enel energia green al 100%

A chi ancora sostiene che le auto elettriche inquinano più delle termiche perchè l’elettricità si produce con gas e carbone, Tripepi ricorda che Enel genera l’80% della sua elettricità da fonti rinnovabili. E addirittura eroga dalle sue colonnine di ricarica solo quella certificata come “pulita” al 100%. Nonostante le emissioni iniziali più alte a causa della produzione delle batterie, le BEV sono già oggi una scelta migliore, con riduzioni fino all’80% entro il 2050, rispetto ai motori tradizionali che hanno emissioni nell’uso elevate e costanti durante tutto il ciclo di vita. Lo certificano report dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) e della Commissione europea. E’ più efficiente perché «il motore elettrico riesce a convertire in movimento tra il 70% e il 90% dell’energia che consuma, contro il 25%-35% della miglior termica».

In futuro anche le BEV immatricolate oggi saranno sempre più green. «Le emissioni del sistema elettrico continueranno a calare con l’installazione di nuova capacità da fonti rinnovabili – spiega il dirigente Enel -. La filiera produttiva dei carburanti fossili, invece, resterà la stessa con emissioni stabili». La mobilità elettrica, ricorda inoltre Tripepi, «migliora drasticamente la qualità dell’aria localmente perchè non produce gas dannosi per la salute come particolati, CO2, e NOX».

Se tutte le auto fossero elettriche? Solo il 5% dei consumi italiani

Venendo all’aumento della domanda elettrica italiana quando avremo un parco auto totalmente elettrico, Tripepi fa notare che il problema va visto in una prospettiva temporale molto lunga: «Oggi abbiamo in Italia circa 350 mila auto elettriche, pari a meno dell’1% del circolante. Secondo le analisi di Terna nel valutare lo scenario al 2050 per elettrificare l’intero parco veicoli occorreranno circa 38 Terawattora/anno aggiuntivi che corrispondono al 5% dell’attuale fabbisogno elettrico nazionale stimato per quella data; non mi pare una percentuale molto significativa».

Soprattutto , abbiamo 25 anni di tempo per aumentare la produzione da fonti rinnovabili, ragiona Tripepi, per ottimizzare i consumi, introdurre ricariche intelligenti (smart charging) che evitino di concentrare la richiesta di potenza nei picchi di domanda. E per abilitare la reta a «sostenere carichi ben superiori a quelli che stiamo considerando».

Con le tariffe notturne di Enel viaggiare in auto elettrica costa il 30% in meno

Enel sta già facendo la sua parte. Dall’estate ha introdotto sulla sua rete di ricarica tariffe flessibili che scontano di circa il 25% il prezzo dell’energia nelle ore notturne (dalle 20 alle 6.59) e offre, inoltre, la possibilità di lasciare l’auto connessa alle colonnine a bassa potenza in AC anche a fine carica, senza penalità, dalle 23 alle 7, da gennaio 2026 estesa alle 8.00. «E’ un’opportunità rivolta a chi non ha la possibilità di caricare a casa» spiega Tripepi. E aggiunge che, facendo un paragone anche con la benzina, in termini di costo “equivalente al litro”, la ricarica notturna risulta più economica di circa il 30% rispetto a chi utilizza un’auto termica, come appurato dal Politecnico di Milano.

Ma la rete pubblica attuale è in grado di soddisfare le esigenze degli e-drivers? Tripepi cita alcuni dati significativi:

-oltre 70.000 punti di ricarica al 30 settembre 2025 che saliranno a 115.000 secondo lo scenario al 2030 (fonte Motus-e);

-almeno1,2 punti di ricarica per km2 nelle metropoli più popolose italiane;

-almeno 8 punti di ricarica per km2 in città come Napoli, Milano e Torino.

Altri 5.000 punti di ricarica in arrivo con i fondi del Pnrr. E il 38% delle famiglie potrebbe ricaricare a domicilio

Da parte sua Enel gestisce oltre 24.500 punti di ricarica e supererà i 25.000 all’inizio del prossimo anno. Sono distribuiti per il 33% al Sud e Isole, il 27% al Centro e il 40% al Nord. E nelle aree svantaggiate, dove è minore il circolante elettrico, Enel è di gran lunga l’operatore più presente con circa il 50% del totale installato.

Con i fondi del Pnrr arriverà ad installare 5.000 nuovi punti di ricarica distribuiti in modo capillare sui principali collegamenti stradali italiani, e tutti con potenza da 90 kW in su. «Abbiamo fatto un grandissimo sforzo per infrastrutturare tutto il nostro territorio fin da quando le auto elettriche erano poche migliaia, sopportando il peso di un investimento molto consistente. Ma l’Italia è un Paese variegato, con esigenze e stili di mobilità molto diversi da zona a zona. Non è possibile immaginare una sola modalità di ricarica, ma serve un mix di modalità diverse e integrate fra loro».

La statistica, per esempio, dice che circa il 40% delle famiglie italiane ha a disposizione lo spazio privato per installare una wallbox per la ricarica domestica. «Quindi i margini per la crescita sono molto ampi e noi di Enel siamo in grado di soddisfare anche questa modalità».

Tuttavia «assistiamo a un paradosso tutto italiano» commenta Tripepi. Infatti «sappiamo che sono già state installate 540.000 wallbox nei posti auto privati, a fronte di appena 350.000 auto elettriche circolanti». Insomma, quasi metà dei caricatori sono stati installati da chi non possiede ancora un’auto elettrica. Una scommessa sul futuro, verrebbe da dire.

Le colonnine non sono un contatore: non vendono solo elettricità ma anche un servizio

Di sicuro una scommessa sul futuro l’hanno fatta Enel e gran parte degli operatori della ricarica con investimenti elevati e costi operativi continui fra concessioni sugli spazi occupati, hardware, opere civili e collegamenti elettrici per offrire il servizio di ricarica ai cittadini.

E’ questo uno dei motivi per i quali, come lamentano in molti, lo stesso kWh costa alle colonnine “tre volte di più che a casa”. «Ma le colonnine non sono solo un contatore– dice -; non vendono solo l’elettricità: vendono un servizio». Ciò significa dover caricare sulla tariffa finale, oltre al costo puro dell’energia, una quota di ammortamento degli investimenti, una quota a copertura dei costi di gestione e una quota di oneri generali che crescono anche sulla base della potenza impegnata.

Ma le tariffe si possono ancora ridurre se…

«Se consideriamo quello che piace di più dal punto di vista esperenziale quindi la ricarica veloce in media tensione, dobbiamo aggiungere anche un elemento: gli oneri per la potenza impegnata in media tensione sono equiparati a quelli di una qualsiasi industria manifatturiera. Con la differenza che noi la utilizziamo per brevissimi periodi, mentre l’industria la utilizza costantemente per tutto il ciclo produttivo quotidiano». Di qui la richiesta che «il regolatore accompagni una evoluzione tariffaria, anche temporanea, che tenga conto dell’utilizzo effettivo della potenza».Temporanea, precisa, perchè l’aumento delle auto elettriche in circolazione farà crescere automaticamente il tasso di utilizzo dell’infrastruttura di ricarica.

Già oggi, grazie alla differenziazione delle tariffe per tecnologia e fascia oraria, è possibile ottenere un risparmio concreto incentivando lo spostamento delle abitudini di ricarica degli utenti verso la fascia notturna.

LEGGI anche “La mobilità del futuro ha un cuore antico. E batteva qui” e guarda il VIDEO