Falcon E8: in 25 minuti Nizza-Monaco

Falcon Tender punta sull’elettrico con Falcon E8 che percorre Nizza-Monaco in 25 minuti. Non è certo un record: sono tempi normali per una equivalente con propulsione termica. Ma è la conferma delle performances sempre più alte della nautica elettrica che può competere quando serve velocità, anche se il mare si può godere a navigazione lenta.

Motori da 90 o 150 kW, velocità di crociera di 25 nodi

Il sistema di propulsione è firmato da Vita Power, li conosciamo da tempo per i motoscafi e i gommoni elettrici, e vengono offerte due opzioni: 90 kW continui (120 CV) e 126 kW di picco (170 CV) oppure 150 kW continui (200 CV) e 220 kW di picco (300 CV). La velocità indicata da Falcon è pari a 20 nodi di crociera e 30 quella massima. E sono sempre loro che offrono l’esempio pratico: “Si traduce in un comodo tempo di trasferimento da Nizza a Monaco di soli 25 minuti quando si naviga a 25 nodi“.

Va bene la velocità, ma è fondamentale l’autonomia. Questa viene indicata a 30 miglia, naturalmente non a 30 nodi. E aspettiamo più dettagli tecnici sul tema. Vediamo la capacità della batteria con due pacchi da scegliere: 63 kWh o 126 kWh. I tempi di ricarica? “Con una ricarica CC rapida, dal 20 all’80% in poco meno di un’ora e una ricarica lenta di 4-5 ore“.

Un design ricercato

Il Falcon E8 è stato concepito e firmato dallo studio di design ThirtyC Yacht Design con sede nel Sussex. Una scelta ricercata: “Questo tender aperto di 8 metri segue la missione di lunga data di Falcon: collaborare con designer di fama mondiale e stilisti internazionali per produrre tender straordinari, unici e rivoluzionari“.

Siamo nel campo del lusso, ma pur nella raffinatezza emergono delle linee pulite e votate al comfort.

“Volevamo creare un tender elegante e senza fronzoli che non solo avesse un bell’aspetto o si comportasse bene, ma andasse anche a completare qualsiasi nave madre“. Parole di Rob Armstrong, direttore creativo di ThirtyC. Poi Mark Pascoe, co-fondatore e CEO di Falcon Tenders, ha dichiarato: “Abbinare la massima qualità costruttiva con un design accattivante e soluzioni di propulsione sostenibili è ciò che sappiamo fare meglio in Falcon. L’E8 è una nuova entusiasmante aggiunta al nostro portafoglio Falcon e siamo lieti di collaborare con ThirtyC e Vita su una proposta così allettante per i proprietari”.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it –