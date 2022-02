Fake news e auto elettrica: un caso a Ivrea

Fake news e auto elettrica: screditare le EV con notizie false sembra essere ormai uno sport nazionale. Da Ivrea un lettore ci segnala l’ennesimo caso.

Fake news e auto elettrica: una Audi appiedata, ma non era EV…

“S ono un lettore di Vaielettrico di Ivrea (TO), nonché “EV driver”. Un quotidiano della mia città ha pubblicato un articolo che dice che un’auto elettrica ha ostruito il traffico di una delle vie principali della città perché si era scaricata la batteria. E l’articolo è corredato da numerose foto. Peccato però che l’auto ritratta sia un’auto a combustione: un’Audi Q8! L’auto non è rimasta senza corrente, ma forse senza benzina o gasolio (cosa che molti detrattori dell’elettrico pensano non possa mai accadere)! Oppure, più probabilmente, si tratta di un semplice guasto. Fra l’altro, ci sono in ogni caso stazioni di ricarica ad appena 1.000 metri dal punto in cui sono state scattate le foto. Questa è l’ennesima testimonianza delle fake news gratuite e messe in giro, persino sui giornali (per fortuna un giornale locale, in questo caso). Pur di denigrare i veicoli a batteria “ . Ruben Comitini.

Bufale contro le elettriche? C’è di tutto…

Risposta. I colleghi di Ivrea hanno trovato modo di scherzarci anche sopra: "Può sembrare una barzelletta, ma non per lo sfortunato (o sbadato) conducente, che non ha potuto far altro che chiamare un carro-attrezzi". E invece non era una EV. Ed è veramente un caso-limite quello di un'auto elettrica che si ferma perché il pacco-batterie è completamente scarico. Quando il display di bordo, dopo ripetuti alert, indica "carica zero" e zero km di autonomia, in realtà resta ancora una "riserva nascosta" con cui fare qualche km. Solo un incosciente può restare a piedi, come ha dimostrato anche il test del nostro amico Matteo Valenza. Eppure l'idea che in elettrico viaggi con il rischio di restare a piedi da un momento all'altro, senza energia, è ancora diffusissima. Assieme a decine di fake-news, tipo la bufala che un'auto a gasolio alla fin fine è più sostenibile. Già tre anni fa la Volkswagen compilò un elenco delle fake news più diffuse. Ce n'è per tutti i gusti, a partire dalla leggenda metropolitana secondo cui le EV si incendiano facilmente. I dati dicono il contrario, ma chi le legge le statistiche? Più comodo sparare nel mucchio con dei "sentito dire" o, peggio, con invenzioni di sana pianta.

