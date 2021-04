Fai viaggi lunghi in autostrada? Le EV più adatte

Fai viaggi lunghi in autostrada? Ecco le elettriche che fanno al caso tuo, in un report della società di consulenza tedesca eMobility P3 Automotive.

Fai viaggi lunghi? Mercedes EQS davanti a Model 3

Si chiama P3 Charging Index e vuole mettere in luce le auto che combinano elevate prestazioni di ricarica e basso consumo energetico. L’ideale per viaggiare in autostrada, secondo gli autori del report, sarebbe caricare in 20 minuti l’energia necessaria per percorrere 300 km. La sosta per un caffè o poco più. Chi raggiungesse questo obiettivo, otterrebbe il punteggio massimo, 1, nell’indice P3. È un mix nel quale risulta imbattibile la nuova Mercedes EQS, col punteggio di 0,88, seguita dalla Tesla Model 3 Long Range, dalla Volkswagen ID.3 con batteria da 77 kWh e dalla Porsche Taycan.

– Quanto consumano i 12 modelli esaminati –

I 12 modelli presi in considerazione hanno tutti un indice superiore a 0,5. Gli altri, tra cui la Volvo XC40 Recharge, la Renault Zoe o la Opel Corsa-e, sono un gradino sotto e non compaiono nello studio.I dati sul consumo sono ottenuti incrociando una duplice fonte: l’omologazione WLTP e gli eco-test su strada dell’Automobil Club tedesco, ADAC. All’interno della frecciata bianca è invece indicato il contenuto energetico delle batterie.

Fondamentali potenza media di ricarica e autonomia

È ovvio che non è importante solo il picco massimo di potenza raggiunto nella ricarica, ma anche la curva complessiva della quantità di energia immessa. È stato preso in considerazione uno riempimento dal 10 all’80%: per arrivare al 100% si perde troppo tempo, dato che la curva cala drasticamente. L’affermazione della EQS era prevedibile. Ha una batteria enorme, 107,8 kWh netti. E consumi molto contenuti in autostrada, grazie a un coefficiente aerodinamico di 0,20, il più basso mai registrato su vettura di serie.

— Quanti km di autonomia aggiungi in 20 minuti —

Non a caso nei primi posti di questa classifica non compaiono i Suv, che invece da questo punto di vista sono penalizzati dal frontale imponente. L’unico limite della EQS è dato dal fatto di caricare solo a 400 volt, contro gli 800 della Porsche Taycan. Ma la grande capacità della batteria consente le consente, dopo essere arrivata a una potenza di picco di oltre 200 kW, di mantenere a lungo una media di 164 kW.

Fai viaggi lunghi? Quanto impieghi a rifornire?

Il primo posto la Mercedes EQS l’ha ottenuto con 266 km di autonomia inseriti in 20 minuti. E le altre vetture? Secondo P3 Automotive, la Tesla Model 3 Long Range (che costa la metà della EQS) ha il limite di scendere molto rapidamente dai massimi nella potenza di ricarica. Non a caso è l’auto che ha la miglior performance a nei primi dieci minuti, pari a un’autonomia 149 km (dopo 20 minuti arriva a 221). Mentre l’Audi e-tron quattro, ad esempio, rimane pressoché costante a 150 kW per lungo tempo, ma paga l’aerodinamica poco efficiente.

– Non contano i picchi, ma la curva media di ricarica –

I media specializzati tedeschi fanno comunque notare che la strada da seguire non è quella di un’escalation verso batterie sempre più grandi e capaci. Ma piuttosto, per chi effettua viaggi lunghi, verso elevate potenze di ricarica, come gli 800V in cui la Porsche ha aperto la strada. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 e Audi e-tron GT hanno fatto questa scelta, ma non sono state prese in considerazione perché ancora non disponibili sul mercato. Lo saranno nel prossimo report e la classifica, probabilmente, cambierà.

— Fai viaggi lunghi? Come si affronta una trasferta di 600 km con un’auto elettrica? Guarda il VIDEO —