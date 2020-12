Faccio il pieno tutte le sere? O solo…? Vaielettrico risponde

Faccio il pieno tutte le sere? O ricarico solo quando serve? Simone ha scritto a Vaielettrico con questa domanda, per gestire al meglio la sua Volkswagen e-Up.

Faccio il pieno (all’80%) nella mia VW e-Up?

“Ciao, volvevo avere un parere da voi, non l’ho trovato sul sito. È corretto caricare ogni sera l’auto elettrica? Ovviamente ho messo il limite massimo all’80% anche se non sarebbe male il 75%. P.S. posseggo un’e-Up consegnata a fine novembre 2020. Grazie. Cordiali saluti, Simone Pederzolli“.

La Risposta. Caro Simone, il suo dubbio è più che lecito. Con le auto termiche siamo abituati al concetto di “pieno” e utilizzo per almeno due terzi del serbatoio prima di tornare a rifornire. Ma l’auto elettrica la possiamo ricaricare a casa. Ha senso quindi aspettare di aver consumato i due terzi dell’energia stoccata prima ricaricare? Nel caso in cui stessimo facendo un viaggio probabilmente si. Sappiamo infatti che, presso le colonnine FAST, la ricarica avviene più velocemente quando lo stato di carica è basso.

Faccio il pieno? Sentiamo che cosa dice il produttore

Che cosa si stima per le batterie al litio, considerando una preferenza per le ricariche lente come da consiglio del costruttore? Si ritiene che in media il numero di cicli di carica completi possibili prima che la capacità scenda sotto l’85% sia di:

12.000 cicli se lo stato di carica resta sempre compreso tra il 75% e il 65%

10.000 cicli se resta sempre compreso tra il 75% e il 45%

7.000 cicli se resta sempre compreso tra il 75% e il 25%

Ovviamente si tratta di dati medi. La chimica di ogni pacco batteria e l’eventuale gestione termica possono influenzare i risultati finali. Immaginiamo di caricare sempre il pacco batteria fino al 100% per poi scaricarlo fino 20%. Il numero di cicli possibili prima che la batteria raggiunga un livello di usura pari al 15% sarebbe di circa 2.000 cicli.

Questo, soprattutto nel caso di una citycar, dovrebbe tranquillizzarla. Se il suo dubbio è se caricare o meno ogni sera, parto dal presupposto che lei percorra pochi km al giorno. Stimiamo, a titolo di esempio, che lei percorra circa 30 km al giorno. Il numero di cicli completi di carica che effettuerà in un anno sono circa 50. Quindi, prima di arrivare a un livello di usura pari al 15%, anche caricando sempre al 100% e scaricando fino al 20%, la sua auto invecchierebbe molto prima del pacco batteria.

Può essere una buona soluzione, ma…

In definitiva quindi, la mia risposta è: per lei è importante limitare in ogni caso al massimo l’usura della batteria, e ne ha la possibilità? Colleghi l’auto in carica (limitando la carica massima all’80%) ogni sera. Ma sia consapevole del fatto che, indipendentemente dal suo comportamento, difficilmente potrà rendersi conto di un decadimento della batteria dovuto al suo comportamento negli anni.

Consideri anche che il costruttore, nel caso di e-Up, proprio per limitare al massimo l’usura del pacco batteria, effettua dei blocchi a livello software. I 36,8 kWh del suo pacco batteria non sono completamente utilizzabili. Quando la batteria indica lo 0% di carica, in realtà ha ancora circa 3 kWh di energia (inutilizzabile). Quando indica il 100% in realtà potrebbe caricare ancora circa 1,5 kWh di energia. Quindi se lei carica fino all’80% segnalato, sta in realtà caricando fino a circa il 76%. Non si preoccupi quindi troppo delle sue abitudini. Escludo che nel suo caso possano influenzare le performance della batteria nel tempo.

