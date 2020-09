Facciamo due conti: auto elettrica o termica?

Facciamo due conti: davvero l’acquisto di un’auto elettrica, invece di un’auto a benzina o a gasolio, può rappresentare un affare dal punto di vista economico? Non è sempre facile fare questo raffronto, le variabili in gioco sono tante…

Facciamo due conti: quanto ci costa un’auto elettrica?

La compilazione del semplice Power Point che abbiamo riprodotto sopra richiede di inserire un valore solo nelle caselle contrassegnate dal colore giallo. E restituisce, alla riga 14, con fondo bianco e carattere rosso, il costo totale dell’auto calcolato nel periodo. Il file è aperto e le formule utilizzate sono visibili per la massima trasparenza. A titolo di esempio, abbiamo inserito i dati relativi alla Hyundai Ioniq elettrica. Chi si volesse cimentare in un raffronto potrà eventualmente caricare nella colonna a fianco i dati relativi a un’auto termica comparabile.

Facciamo due conti e compiliamo assieme: la potenza

Per la potenza in kW del motore, fa fede quanto riportato sul libretto di circolazione. La potenza dichiarata dal costruttore normalmente corrisponde con questo dato, anche se in alcuni casi, soprattutto per le elettriche, ci sono delle difformità. A differenza di un’auto termica, un’auto elettrica infatti, nella maggior parte dei casi, è in grado di sviluppare la massima potenza per un periodo limitato di tempo. Quindi a volte succede che il dato dichiarato sul sito dal costruttore sia quello della potenza di picco, e che il valore omologato sia inferiore. Per il calcolo del bollo, fa ovviamente fede il dato omologato riportato sul libretto di circolazione dell’auto.

Facciamo due conti: il riferimento è il prezzo di listino “ivato” all’acquisto

Il prezzo di listino dell’auto è forse il dato più semplice da reperire, nel listino del produttore pubblicato sul sito o, banalmente, nella parte alta del preventivo. Attenzione: le auto elettriche beneficiano dell’incentivo statale solo se il loro prezzo di listino è uguale o inferiore a 61.000,00 Euro (50.000,00 Euro + iva). Affinché si possa beneficiare dell’incentivo statale per l’acquisto di un’auto elettrica, il dealer deve proporre al cliente uno sconto pari ad almeno 1.000 euro. In molti casi l’azione commerciale della casa produttrice è legata all’attivazione di un finanziamento.

L’incentivo statale ora è molto alto per l’elettrico

Mai come in questo periodo, le sovvenzioni da parte dello stato sono elevate per chi desidera acquistare un’auto elettrica. Lo ripetiamo: si parla di 6.000 euro di bonus se non abbiamo un usato da rottamare e di 10.000 euro di bonus se lo abbiamo. Tale bonus viene scontato direttamente dal concessionario sulla fattura di vendita. Qui la situazione aggiornata degli Ecobonus dal sito del Ministero.

Facciamo due conti: incentivi locali, non dappertutto

All’incentivo statale si somma in alcuni casi un incentivo locale. Normalmente questo incentivo deve essere richiesto dall’acquirente direttamente alla Provincia o alla Regione di riferimento e viene erogato all’acquirente stesso. In alcuni casi è possibile delegare la concessionaria allo svolgimento della pratica. Ed è proprio il concessionario la persona giusta a cui chiedere lumi sull’entità del bonus, che si può verificare sul sito dell’ente locale.

Periodo in anni: quanto la tengo l’auto?

E’ evidente che la storicità relativa ai veicoli elettrici sia ancora esigua per poter fare delle valutazioni di durata. Tuttavia, la pressoché inesistente necessità di manutenzione, lascia presagire una durata superiore a quello di un pari veicolo diesel o benzina. Questo significa che nel lungo periodo, 8 o 10 anni, sembrerebbe meno probabile che un’auto elettrica richieda interventi di manutenzione che la rendano anti-economica. La batteria di un’auto elettrica ha generalmente una garanzia del costruttore di 8 anni o 160.000 km. E in media, dopo tale utilizzo, l‘efficienza si è ridotta solo di circa il 10%

Percorrenza annua in km: quanti km faccio?

Ognuno di noi ha esigenze di mobilità diverse. L’auto elettrica a oggi non è per tutti. Personalmente percorro oltre 60.000 km l’anno a bordo di una e-Golf, ma la mia è una situazione perfetta di distanza casa-lavoro (circa 100 km), possibilità di ricaricare sia a casa che in ufficio. Con una rete di ricarica rapida molto capillare nella regione nella quale mi sposto di più, il Trentino Alto Adige. Tutti elementi che devono essere considerati attentamente.

Consumo: attenzione a dove prendo il dato

Il dato sul consumo di un’auto elettrica più indicativo è a mio avviso quello relativo al dato dichiarato nel ciclo WLTP, aumentato di circa un 10%. Per esempio: la Renault Zoe ora dichiara 393 km di autonomia, ma si tratta di un valore di medio. Questo vale per tutti i modelli. Se sappiamo ad esempio che ci muoveremo quasi esclusivamente in autostrada, dobbiamo normalmente aumentare il valore WLTP di un 25%. In città, invece, l’autonomia aumenta, anche oltre il dato medio di omologazione. Anche per le auto termiche i dati di consumo nel ciclo WLTP aumentati di circa un 10% sono relativamente realistici. Ma sulle auto diesel e benzina i test di consumo reale sono molto più frequenti. E quindi non è complicato reperire più test e calcolare un dato medio, magari adattato al proprio utilizzo prevalente.

Costo manutenzione annuo: ce lo dice il costruttore!

A oggi molto spesso questo dato è possibile chiederlo direttamente alla concessionaria. Sono sempre più comuni i pacchetti di manutenzione programmata, attraverso i quali possiamo conoscere in anticipo il costo annuale di manutenzione dell’auto. Questo è molto utile per stimare i costi a lungo termine. A questo proposito teniamo presente che i costi di manutenzione imprevisti (manutenzione straordinaria) su un’auto elettrica rappresentano una possibilità molto remota. Provate a pensare a quanto avete speso in questi anni per guasti imprevisti o manutenzione programmata con la vostra auto termica. Facciamo due conti e meditiamo…

Costo elettricità contro diesel o benzina: attenzione a prendere il dato giusto dalla bolletta!

Se facciamo due conti, il costo reale dell’energia elettrica necessaria al caricamento del pacco batteria della nostra auto si aggira intorno ai 18 centesimi di Euro (0,18 Euro) Potete semplicemente prendere l’ultima bolletta di casa, sottrarre l’eventuale canone TV e i costi fissi (che avreste anche nel caso in cui non decidiate di acquistare un’auto elettrica) e dividere l’importo restante per il numero di kWh indicati nella bolletta. Questo è il vostro costo dell’energia. Costi del diesel o della benzina? Non sono un segreto per nessuno!

Per l’assicurazione RC: l’elettrica di solito paga meno

Il costo dell’assicurazione RC normalmente è più basso per l’elettrica. Pare che le compagnie assicurative stimino come più bassi i rischi relativi all’utilizzo di una macchina di questo tipo. E, di conseguenza facciano pagare meno chi guida questo tipo di auto (qui altre info). Ad ogni modo, un bel preventivo risolve qualsiasi dubbio: facciamo due conti…

