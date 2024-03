Fabio Pressi (A2A E-Mobility) al vertice di Motus-E

Fabio Pressi è il nuovo presidente di Motus-E. Il manager torinese, CEO di A2A E-Mobility, è stato eletto dall’assemblea dei soci che si è tenuta a Roma. Raccoglie il testimone da Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations & Public Affairs di Volkswagen Group Italia.

Entrato nel Gruppo A2A nel gennaio 2021 e componente del Consiglio direttivo di Motus-E dallo stesso anno, Pressi ha maturato un’esperienza ventennale in società di rilievo nazionale attive nei settori delle tecnologie al servizio della mobilità sostenibile. Pressi è docente della LUISS Business School.

Chi è Fabio Pressi, l’inventore dei City Plug

Alla guida di A2A E-Mobility – società del Gruppo A2A e operatore di primo piano in Italia che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica con un approccio integrato – ha promosso diversi progetti, tra i quali l’introduzione dell’interoperabilità sulla rete di ricarica A2A, l’elettrificazione del parco auto aziendale con l’installazione di circa 1.200 punti di ricarica in 90 sedi aziendali e l’innovativo progetto delle colonnine ‘di quartiere’ per i centri urbani City Plug.

«Lo sviluppo della mobilità elettrica, che deve essere considerata nel quadro più ampio della trasformazione del mondo dell’energia, è una sfida per l’immediato futuro» ha dichiarato Pressi ringraziando l’assemblea dei soci che lo ha eletto e il Presidente uscente Massimo Nordio. «In questo contesto – ha proseguito – il mondo dell’automotive ha bisogno di un modello condiviso che richiede lo sforzo di tutti gli operatori coinvolti. Allo stesso tempo questo cambiamento va spiegato, in modo da contrastare lo scetticismo che ruota intorno al settore, frutto spesso di disinformazione».

Questa la composizione del Consiglio direttivo Motus-E in carica per il prossimo biennio:

Presidente: Fabio Pressi – CEO, A2A E-Mobility

– CEO, A2A E-Mobility Vicepresidente: Antonio De Bellis – E-mobility Lead Manager, ABB E-Mobility

– E-mobility Lead Manager, ABB E-Mobility Massimo Roccia – Responsabile Regulatory and Public Affairs, Allianz

– Responsabile Regulatory and Public Affairs, Allianz Massimiliano Calamai – Regional Sales Leader South and Eastern Europe, Alpitronic

– Regional Sales Leader South and Eastern Europe, Alpitronic Stefano Terranova – CEO, Atlante

– CEO, Atlante Federico Caleno – Head of Enel X Way Italia

– Head of Enel X Way Italia Andrea Badolati – Presidente, Free To X

– Presidente, Free To X Giancarlo Morandi – Presidente Onorario, Haiki Cobat

– Presidente Onorario, Haiki Cobat Marco Saltalamacchia – CEO & Executive Vice President, Gruppo Koelliker

– CEO & Executive Vice President, Gruppo Koelliker Massimo Minighini – Responsabile Business & Product Development, Neogy

– Responsabile Business & Product Development, Neogy Giorgio Biscardini – PWC Strategy& Partner Energy, Utilities and Resources Leader, PwC Business Services

– PWC Strategy& Partner Energy, Utilities and Resources Leader, PwC Business Services Raffaele Fusilli – Amministratore Delegato, Renault Italia

– Amministratore Delegato, Renault Italia Giuseppe Amari – Head of eMobility, Siemens

– Head of eMobility, Siemens Stefano Mottarelli – Responsabile Affari Istituzionali e Business Development, Tesla Italy

– Responsabile Affari Istituzionali e Business Development, Tesla Italy Massimo Nordio – Vice President Group Government Relations and Public Affairs, Volkswagen Group Italia

– Vice President Group Government Relations and Public Affairs, Volkswagen Group Italia Giovanni Dattoli – Managing Director, Volvo Trucks Italia

Motus-E, la voce della mobilità elettrica

Motus-E è l’associazione italiana costituita su impulso di operatori industriali e del mondo accademico per favorire la decarbonizzazione del settore dei trasporti, promuovendo la mobilità elettrica e divulgandone i benefici sociali, economici e ambientali.

Nata nel 2018, Motus-E raggruppa oggi oltre 100 tra associati e partner lungo tutta la catena del valore della e-mobility, rappresentando il più autorevole interlocutore del comparto per le istituzioni a tutti i livelli.

L’associazione recita un ruolo chiave per accompagnare l’Italia nella transizione energetica dei trasporti, garantendo un continuo flusso di dati e informazioni a supporto di addetti ai lavori, decisori politici e cittadini.

A questo accompagna la predisposizione di percorsi didattici specifici per gli studenti e l’organizzazione di corsi di formazione rivolti a professionisti e organizzazioni di categoria.

