Fabbriche cinesi in Europa? Non in Italia…

Fabbriche cinesi in Europa? Si parla di rilevare una fabbrica dismessa da VW

L’ultima notizia, lanciata dalla Reuters, riguarda l’interesse dei costruttori cinesi per una delle fabbriche che il gruppo Volkswagen intende chiudere. E, in particolare, si parla della fabbrica di Osnabrueck, anche se nessuna decisione verrà presa prima che a Berlino si sia formato un nuovo governo (le elezioni sono a fine febbraio).

I vertici cinesi hanno molto apprezzato nell’atteggiamento tedesco nella discussione che, a livello UE, ha portato all’imposizione di dazi nei confronti delle elettriche made in Cina. E sarebbe quindi orientato a investire in quello che, peraltro, resto di gran lunga il primo mercato europeo per l’auto. Anche se, a livello di elettrico, il primato nel 2024 è stato conquistato per un’incollatura dal Regno Unito. Al momento la Volkswagen non conferma e non smentisce la possibile vendita di Osnabrueck: “Siamo impegnati a trovare una soluzione che tenga conto degli interessi dell’azienda e dei dipendenti“, si limita a dire un portavoce.

E Leapmotor pensa alla Spagna, per vendicarsi dell’appoggio polacco ai dazi

Ricordiamo che la Germania ospita già diversi altri investimenti cinesi nell’automotive, a partire dalla grande fabbrica Tesla nel Brandeburgo. L’altro Paese che continua a fare la parte del leone nel calamitare l’interesse di Pechino è la Spagna.

E forse l’Italia dovrebbe, con umiltà, imparare la lezione e studiare come si muove il governo di Madrid. L’ultima voce parla di una decisione quasi presa da Leapmotor di costruire la sua C10 nella fabbrica di Saragozza del gruppo Stellantis, partner di Leapmotor. Inizialmente la vettura doveva essere assembelata nell’impianto polacco di Tichy, ex Fiat.

Ma i vertici cinesi sono molto irritati dalla durezza dimostrata dal governo di Varsavia nell’appoggiare in sede UE la proposta di porre dazi sul made in Cina. E la volontà è di presentare il conto, dirottando un investimento già previsto. Sono partite in cui ragioni politiche e industriali si mischiano. E al momento l’Italia non sembra attrezzata per vincere su nessuno dei due tavoli.

