Fabbrica Tesla in Italia: si può fare davvero? Il ministro Adolfo Urso ha detto che l’ipotesi c’è. E comunque i governo vuole un altro produttore oltre a Stellantis.

Fabbrica Tesla in Italia? Che cosa ha detto il ministro Urso

Vediamo anzitutto che cosa ha detto Urso nel question time alla Camera. Secondo il ministro delle Imprese il governo ha iniziato un’interlocuzione con produttori di auto di vari paesi, tra cui “orientali” e la statunitense Tesla. Obbiettivo: avere in Italia una seconda casa automobilistica. “Stiamo lavorando per creare le condizioni affinché un nuovo investitore possa localizzarsi nel nostro paese. Così da avere almeno una seconda casa automobilistica che possa far carico dell’esigenza di contribuire a salvaguardare e rafforzare l’indotto“. Nei giorni scorsi era trapelata l’ipotesi di un insediamento di BYD. Mentre la stessa Stellantis non ha escluso che a Mirafiori si possa installare un altro marchio cinese, Leapmotor, partecipata al 20% dal gruppo guidato da Carlos Tavares. Urso ha aggiunto che “l’ecosistema nazionale è molto favorevole” in termini di componentistica, design, ricerca e tecnologie.

La fabbrica tedesca di Elon Musk non si può espandere per resistenze locali

E Tesla allora? Secondo Urso, l’Italia potrebbe approfittare dell’impasse che si è creata in Germania per le resistenze a un ingrandimento della fabbrica del Brandeburgo, che produce le Model Y. “Sapete anche voi che i residenti della città di Gruenheide, nell’est della Germania, hanno respinto a larga maggioranza un piano di espansione massiccia dell’unico impianto di assemblaggio europeodi Tesla. E questo comporterà certamente una revisione dei piani del gruppo statunitense, con il quale dialoghiamo da mesi“, ha spiegato. “Stiamo avendo riscontri molto positivi, ma si tratta di un processo ancora in corso, che richiede prudenza”. È noto che Giorgia Meloni si sta spendendo personalmente per convincere Elon Musk a scegliere proprio l’Italia. Puntando anche sul fatto che la UE dovrebbe presto varare misure che vadano a penalizzare la concorrenza del made in Cina, considerata scorretta. E la Tesla Model 3 importata in Europa è prodotta proprio nella Gigafactory di Shanghai.

Potremmo garantire la libertà d’azione che chiedono queste aziende?

Non solo: è noto che Tesla lavora al progetto Model 2, un’auto più piccola di Model 3 e Model Y. È da escludere che la produzione per l’Europa avvenga a Grunheide e l’occasione è ghiotta per tutti, visti i numeri che potenzialmente un’auto del genere potrebbe sviluppare. Ma l’Italia ha buone carte da giocare, al di là del feeling tra la premier e Musk? La concorrenza è molto agguerrita, a partire dalla Spagna, molto più attrezzata nell’attrarre grandi investimenti automotive, e dai Paesi dell’Est. Fabbriche del genere richiedono grandi spazi, non facili da reperire nella Penisola. E anche, secondo lo stile Tesla, una libertà d’azione che qui difficilmente l’ambiente esterno, tra politica locale, sindacati e comitati vari, ti concede. Quel che può mettere in campo l’Italia è una componentistica di prim’ordine. Settore che peraltro è in stato d’allarme per i propositi di Stellantis di trasferire all’estero parte della catena di fornitura. Insomma, la partita è difficile, ma per il governo sarebbe un grande successo portare qui un nome di questa caratura. Che riporterebbe la produzione ben sopra la fatidica quota di un milione di vetture/anno.