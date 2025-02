Fa solo 489 km la mia Tesla, invece dei 620 dovuti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Fa solo 489 km la mia Tesla Model 3 Dual Motor, invece dei 620 km dichiarati, possibile? Un lettore torinese ci scrive pieno di indignazione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Fa solo 489 km…/ Mi danno motivazioni assurde, mi suggerite come risolvere?

“Vi avevo già scritto, ma mai avuto risposta. Dopo la precedente, ho ora la Tesla Model 3 Highland Dual Motor, con cerchi da 19. Sin dall’inizio carica al 100 % 489 km e non 620. Ho protestato, chiesto assistenza. Risultati: nessuno, ma me ne hanno contate di ogni genere di motivazioni assurde. Che cosa fare? Grazie se mi suggerite come risolvere questa tenzone“ Alberto Anglesio, Torino

Dovrebbe essere normale, ma per togliersi ogni dubbio…

Risposta. Il dato che compare sul display è influenzato da una serie di fattori. Ed è solo una previsione su quella che sarà la nostra percorrenza con il livello di batteria al momento. Non a caso c’è chi lo chiama indovinometro. I fattori che pesano di più sono la temperatura esterna (e in questi giorni anche a Torino fa abbastanza freddo) e la velocità con cui viaggiamo. Ergo: quel dato potrebbe non essere la spia di alcuna anomalia e il numerino dei km dovrebbe risalire quando farà più caldo e magari le capiterà di viaggiare soprattutto in città. Ma se i dubbi persistono si può fare un bell’esamino del sangue alla batteria, per verificare se c’è qualcosa che non funziona nelle celle. Il più conosciuto e utilizzato è quello di Power Cruise Control, scaricabile qui. E magari vediamo come sta andando ai tanti lettori che guidano lo stesso modello Tesla di Alberto, sempre attenti ai dati di autonomia prevista e reale.

